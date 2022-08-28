Синоптик рассказал, когда дым от пожаров уйдет из Москвы

В столичном регионе снова ухудшилась экологическая ситуация. На базовой метеостанции ВДНХ Москвы из-за дыма и мглы видимость упала до 9 км, в Тушино и на Балчуге — до 4 км. География дымов от лесных пожаров в Рязанской области распространилась и на территорию Подмосковья — в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове видимость составляет до 4 км, в Коломне — 5,5 км, в Домодедово ­— 4,6 км. Ситуация кардинально изменится только с понедельника, сообщил в Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Статья по теме: Пожары в Рязанской области перешли на торфяники «В течение дня экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе, наконец-то, прошумят скоротечные грозовые дожди», — пообещал синоптик. Как сообщил в воскресенье замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко, пожары в Рязанской области локализованы и контролируемы, а присутствующая задымленность связана с плановыми отжигами.

