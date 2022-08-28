Томские химики создали замену импортному ингредиенту зубной пасты

За вязкость и абразивный эффект в зубной пасте отвечает порошковый силикагель (оксид кремния), который до недавнего времени российские производители предпочитали покупать за рубежом. Однако сейчас появилась полноценная отечественная замена этого компонента от химиков Томского госуниверситета. К тестированию синтезированного ими вещества в ближайшее время приступит один из крупнейших российских производителей зубной пасты, сообщили в пресс-службе ТГУ.

Статья по теме: Томские химики из-за санкций стали получать в 100 раз больше заказов

«Существуют разные формы и разные области применения силикагеля. Например, при производстве шин он используется для улучшения сцепления с дорожным полотном, а в составе красок и лакокрасочных изделий улучшает теплоизолирующие и шумоизолирующие свойства, химическую и термическую устойчивость. При производстве косметики и зубной пасты силикагель выступает как регулятор вязкости, плюс к этому обеспечивает абразивный эффект пастам, то есть от него во многом зависит качество очищения эмали», — пояснил один из разработчиков, старший научный сотрудник лаборатории каталитических исследований ХФ ТГУ Григорий Мамонтов.

Он подчеркнул, что на химфаке могут достаточно быстро разработать технологию синтеза продукта с характеристиками, необходимыми заказчику. И один из крупных российских производителей уже готовится к испытаниям томского силикагеля на своих предприятиях. Эта компания, по его словам, использует 3 тыс. тонн силикагеля в год, поэтому сейчас она заинтересована в том, чтобы быстро получить качественный отечественный продукт и подстраховаться от перебоев в процессе производства. Мамонтов уточнил, что химики мейчас синтезируют силикагель с характеристиками, необходимыми этой конкретной компании.

