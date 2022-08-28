В России создали стройматериал, вдвое продлевающий срок эксплуатации домов

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение» на базе МГТУ имени Н. Э. Баумана разработали огнеупорный строительный материал на основе пенокерамики, который в два раза продлевает срок эксплуатации зданий, сообщает ТАСС.

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«Базовые дома строятся с надежностью в среднем на 50 лет. При этом материалы, которые используются, например, минеральная вата, дают усадку, и через 10-15 лет в домах образуются пустоты, которые снижают теплоэффективность зданий, и их приходится капитально ремонтировать. Пенокерамика помимо того, что обладает высокой долговечностью, не дает усадку. Для нее также не нужно возводить дополнительный каркас профилей и делать вентилируемые фасады. Использование пенокерамики продлит срок эксплуатации домов еще на 50 лет», — рассказали в НТИ.

В основе пенокерамики содержится природное минеральное сырье: трепел и диатомит. Материал обладает повышенной устойчивостью к износу, температурному и химическому воздействию. Его можно будет применять в строительстве уже через пять лет, полагают разработчики.

«Материалы будут дороже и будут использоваться в качестве теплоизоляции и повышения огнестойкости. В последующем, когда будут запущены несколько заводов, они сравняются по стоимости с минеральной ватой и произойдет стабилизация цен», — считают в НТИ.

