Акции дня: бумаги «Аэрофлота» устремились в высь

Акции компании «Аэрофлот» росли по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 29 августа. Акции подорожали на +4,11% до 29,4 рублей за штуку.

Интерес к акциям вырос после встречи директора компании Сергея Александровского и президента РФ Владимира Путина, где было решено выделить на поддержку компании 50 млрд рублей.

«Вторую сессию подряд уверенно идут вверх акции Аэрофлота. По торговым оборотам в понедельник бумага вышла на четвертое место. В последнее время акции Аэрофлота отстали от общерыночной динамики, оставаясь в боковике. Любые положительные корпоративные новости способны вызывать локальные импульсы роста. Стоит отметить, что ожидать устойчивого продолжения подъема бумаг пока сложно», - отметили эксперты «БКС Экспресс».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,15% до 2294,98 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,28% до 1198,23 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:08 мск составила 102,5 долларов за баррель (+3,17%). Российская валюта укреплялась – 60,39 руб. за доллар.