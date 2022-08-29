Арабский мир поддержал нефть и рублевые активы

Пятничное заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о необходимости бороться с инфляцией повышением процентных ставок до уровня, когда она затормозит деловую активность, продолжает отыгрываться мировыми фондовыми рынками и сегодня. Снижением закрылись азиатские фондовые индексы, в «красной» зоне начали день европейские площадки, в минусе большинство товарных активов.
«Зеленым» исключением на этой картине выглядит растущая более чем на процент нефть на заявлениях ОАЭ и Омана о готовности поддержать Саудовскую Аравию в вопросе возможного снижения квот добычи нефти. Такие шаги ОПЕК+ готова предпринять в случае падения нефтяных котировок либо при заключении «ядерной сделки» с Ираном, после чего Исламская Республика может выбросить на мировой рынок дополнительные 1 млн баррелей в течение полугода.
Кроме того, аналитики опасаются сокращения добычи нефти в Ливии, где в выходные опять обострилась внутриполитическая обстановка.
Глядя на котировки нефти, отечественные трейдеры без раздумий с самого открытия рынка взяли курс «на север».
Из высоколиквидных акций наибольший рост демонстрируют «Лукойл» и «Роснефть». Аналитики ждут, что компании в любое время могут обнародовать планы по выплате дивидендов. В этой связи более интересным выглядит «Лукойл», который не распределил часть прошлогодней прибыли. Скорее всего, этот остаток будет включен в дивидендную массу ближайших выплат.
В числе лидеров роста и дорожающий более чем на процент «Газпром», хотя цена на газ к сегодняшнему утру снизилась на 400 долларов от достигнутых в пятницу в моменте 3,5 тысяч долларов за тысячу кубометров. Техническая картина по бумаге говорит в пользу продолжения подъема, но риски покупок акций газовой монополии высоки. Западные аналитики опасаются, что «Газпром» не введет в эксплуатацию последнюю работающую турбину «Северного потока» после ее профилактики на этой неделе. Это грозит сокращением выручки компании.
Из высоколиквидных бумаг снижается лишь «Магнит». «Акции “Магнита” — одна из немногих бумаг, которые полностью отыграли санкционное падение, сейчас они торгуются по ценам конца прошлого года, — рассказал “Эксперту” один из крупных трейдеров. — Ритейлеры очень удачно распродали старые запасы по взлетевшим ценам, что отразили в своих отчетах. Это и вызвало рост их котировок. Но теперь бы я не рассчитывал на их бурный рост».
Пытается оторваться от земли «Аэрофлот», дорожая боле чем на 3%. Поддержку акциям компании оказала новость о возможности «спрямления» маршрутов на юг страны и Турцию, что снизит издержки авиаперевозчика на топливо. Однако практически все аналитики уверены, что в ближайшие несколько лет компания будет убыточной.
В целом же по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,8%. Техническая картина по российскому рынку акций остается восходящий, целью роста Индекса Мосбиржи является район 2450-2500 пунктов, где все ожидают масштабной фиксации спекулятивной прибыли.
Несмотря на то, что на прошлой неделе закончился налоговый период, и экспортеры уменьшили объем продаваемой валюты, рубль падать не хочет, в паре с долларом продолжая колебаться недалеко от отметки 60. Сегодня с утра российская валюта даже пытается подрасти.
В целом же курс рубля уже почти месяц находится в узком коридоре 60-61 рублей за доллар, и пока все попытки выйти из него заканчиваются безрезультатно. Обычно после такого длительного периода консолидации следует сильное движение, предупреждают трейдеры. Большинство аналитиков ждет умеренной девальвации российской валюты осенью.