Арабский мир поддержал нефть и рублевые активы

Пятничное заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о необходимости бороться с инфляцией повышением процентных ставок до уровня, когда она затормозит деловую активность, продолжает отыгрываться мировыми фондовыми рынками и сегодня. Снижением закрылись азиатские фондовые индексы, в «красной» зоне начали день европейские площадки, в минусе большинство товарных активов.

«Зеленым» исключением на этой картине выглядит растущая более чем на процент нефть на заявлениях ОАЭ и Омана о готовности поддержать Саудовскую Аравию в вопросе возможного снижения квот добычи нефти. Такие шаги ОПЕК+ готова предпринять в случае падения нефтяных котировок либо при заключении «ядерной сделки» с Ираном, после чего Исламская Республика может выбросить на мировой рынок дополнительные 1 млн баррелей в течение полугода.

Кроме того, аналитики опасаются сокращения добычи нефти в Ливии, где в выходные опять обострилась внутриполитическая обстановка.

Глядя на котировки нефти, отечественные трейдеры без раздумий с самого открытия рынка взяли курс «на север».