«АвтоВАЗ» живее всех живых

«АвтоВАЗ», а также его дочерние предприятия возвращаются на полную рабочую неделю. Более того, как рассказали в пресс-службе компании, автостроительное предприятие в Тольятти теперь будет работать шесть дней в неделю со скользящим выходным.

C 29 августа по 27 ноября на линии сборки Granta и линии B0 завода в Тольятти официально установлен шестидневный режим работы — с понедельника по субботу в две смены, а на линии, производящей авто марки Niva — в одну смену. Стоит отметить, что с 23 августа возобновлен выпуск Lada Granta с двумя подушками безопасности.

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В «АвтоВАЗ» подчеркнули, что все эти решения были приняты в связи со значительным спросом на автомобили марки Lada. Повышенный интерес к этим авто, по мнению производителя, был простимулирован программой льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. В компании отметили, что с начала осени на сборочные линии в Тольятти будет также открыт дополнительный набор персонала. Похоже, что крунейшее российское автомобилестроительное предприятие, вопреки многочисленным мрачным прогнозам, продемонстрировало под санкционным ударом хорошую устойчивость и, можно даже сказать, удивительную живучесть.

На максимальную комплектацию спрос будет меньше

По мнению экспертов рынка, решение «АвтоВАЗа» увеличить выпуск машин кажется логичным: спрос на автомобили компании в условиях дефицита, вероятнее всего, продолжит расти и далее. Тем не менее аналитики подчеркивают, что высокие цены на некоторые модели «АвтоВАЗ», в частности — Lada Vesta, могут оттолкнуть часть покупателей. 13 августа по сети разошлась информация, что новые Lada Vesta с возвращенными в комплектацию подушками безопасности будут доступны по цене от 2,5 млн рублей. Позже выяснилось, что такой ценовой диапазон выставили дилеры, на официальном сайте компании подтверждения информации опубликовано не было.

«Я не уверен, что машину в полной комплектации охотно будут покупать. Мы же помним, как наши отцы и деды ездили на авто без подушки безопасности, с ними ничего не случалось. Поэтому я думаю, что спрос будет высокий именно на низкие комплектации», — заметил автоэксперт Андрей Трой.

При этом он подчеркнул, что в целом перебоев с поставками «взовских» машин на рынок сейчас ожидать не стоит. Напомним, что «АвтоВАЗ» находился в простое в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Первые выпущенные модели, в том числе, Lada Vesta вышли в «базовой», усеченной комплектации и без подушек безопасности.

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«Российский бизнес очень изворотливый. Он умеет находить схемы, по которым можно везти детали в страну, пусть даже если они под санкциями. С поставками могут быть периодические проблемы, но вряд ли они станут глобальными», — добавил Андрей Трой в комментарии «Эксперту».

Закупки авто для госструктур улучшат окупаемость

Повышенный спрос на автомобили «АвтоВАЗа» позволят компании окупить увеличение выпуска машин. В тоже время, как полагает автоэксперт Алексей Чумаченко, именно с продажей модели Lada Vesta могут возникнуть проблемы.

«Данная машина находится в конкуренции с подержанными иномарками, в том числе и праворульными. Поэтому здесь могут возникнуть сложности», — заметил он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

Впрочем, Алексей Чумаченко уверен, что спрос на продукцию компании и ее окупаемость могут возрасти кратно, если появятся новые программы господдержки. Например, специальные кредиты для приобретения более дорогих моделей. Также помочь автогиганту могут закупки авто для региональных госструктур.

В свою очередь автоэксперт Максим Пастушенко отметил, что многие автомобили производства «АвтоВАЗа» по-прежнему остаются доступными для рядового покупателя. Благодаря программам льготного кредитованию отечественный авто можно купить очень выгодно.

«Востребованы эти машины будут, потому что это самое дешевое предложение на рынке, так или иначе. Конкурентов как таковых нет, Китай в основном предлагает кроссоверы. Кроме того, это очень выгодное предложение для регионов, жителям которых не всегда нужны те же подушки безопасности. Машина проще — значит, дешевле в обслуживании и легче в эксплуатации. Кстати, бизнесу тоже зачастую нужны машины простые и дешевые. Именно поэтому “АвтоВАЗ” восстанавливает выпуск Largus. Вообще, люди отходят от шока кризиса и постепенно снова становятся готовы к покупкам автомобилей», — резюмировал он.

Стоит добавить, что сложившаяся на автомобильном рынке РФ ситуация косвенно подтверждает — в экономике страны даже под санкционным давлением все не так уж плохо.