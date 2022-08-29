Дисконт на российскую нефть снизился на порядок

После позитивного открытия торгов на Московской бирже, рост российского рынка акций в течение дня продолжился. По итогам сессии Индекс Мосбиржи потяжелел на 1,2%.

Статья по теме: В этом году нефтегазовый сектор может установить рекорд по денежным потокам

Основной вклад в прирост рублевого индикатора рынка внесли тяжеловесные акции «Газпрома», котировки которых выросли сегодня на 3,5%. Хотя никаких важных информационных поводов по компании сегодня не было. Более того, цены на газ начали активно снижаться, и ушли под отметку $3 тыс. за тысячу кубов. Аналитики объясняют рост бумаги ее отставанием от рынка в целом и техническими факторами: после закрепления котировок выше 182 руб. многие спекулянты стали закрывать короткие позиции, откупая акции.

Более обоснован рост «Лукойла» (+1,7%) и «Роснефти» (+1,6%). От обеих компаний ждут промежуточных дивидендов. Есть аналитические оценки, что дивидендная доходность акций «Лукойла» может составить около 20% в течение года. На рынке ходят слухи, что совет директоров «Лукойла» может рассмотреть вопрос о дивидендах уже осенью.

Поддержку акциям сектора оказывает нефть, несмотря на общеинвестиционный пессимизм подорожавшая сегодня на 3 с лишним процента до более $102 за баррель. Нефтяные трейдеры обеспокоены очередным обострением ситуации в Ливии и не исключают резкого сокращения там добычи, а поэтому более активно покупают нефтяные контракты.

Кроме того, продолжает падать дисконт российской нефти к эталонному сорту Brent. «Отказ Европы от российской нефти и нефтепродуктов после начала украинского кризиса в конце февраля первоначально вызвал скачок дисконта по нефти Urals/Brent с $1–2 за баррель до более чем $40 за баррель. Однако с тех пор этот дисконт неуклонно сокращался и на прошлой неделе достиг всего $17,5 за баррель», — приводят оценки аналитики БКС.

При этом они не видят угроз в случае реализации планов Европы ввести полное эмбарго на закупку российской нефти и нефтепродуктов. В первое время данная мера вновь приведет к росту скидок на российское топливо, которые в дальнейшем будут снижаться. «Рынки нефти, в очередной раз реагируя на крупный финансовый стимул, придумают новые маршруты сбыта и/или серые схемы», — считают аналитики БКС.

Ранее страхи, что российские нефтяники останутся без значительной части рынка сбыта, сдерживали покупки акций нефтяных компаний, но теперь уровень опасений постепенно снижается. В таких условиях многие аналитики рекомендуют осторожно наращивать позиции по «Лукойлу», «Роснефти», «Газпромнефти» и привилегированным акциям «Сургутнефтегаза».

В числе лидеров роста были и акции «Северстали» (+3,7%). Поводом для роста бумаги стала информация, что компания досрочно погасила в рублях выпуск евробондов-22.

Более 4% прибавили акции «Аэрофлота». Здесь спекулянты отыгрывают продолжение поддержки компании со стороны государства. В мае было принято решение о докапитализации авиаперевозчика на 185 млрд руб. за счет проведения допэмиссии. В минувшую пятницу власти объявили, что направят компании еще 50 млрд руб. Таким образом, есть уверенность, что государство продолжит спасать «Аэрофлот» и отрасль в целом от банкротства. Однако даже такие щедрые вливания вряд ли позволят авиаперевозчикам выйти на прибыльность не только в этом, но и в следующем году.

В целом же Индекс Мосбиржи сохраняет восходящий тренд. До сильнейшего сопротивления 2500 пунктов индикатору осталось потяжелеть чуть менее чем на 9%. Однако вряд ли этот пусть удастся пройти на одном дыхании, без коррекционных снижений.

Рубль сегодня укрепился к доллару чуть менее чем на 0,2%. Стабильность курса рубля после окончания налогового периода может показаться странной, обычно в конце месяца российская валюта дешевеет. Однако этому есть свои обоснования.

С сегодняшнего дня Московская биржа перестала учитывать доллар в качестве гарантийного обеспечения сделок. Поэтому можно полагать, что от американской валюты избавились и продолжают избавляться крупные рыночные игроки.

Естественно, поддерживает «россиянина» и рост выручки от продажи нефти.

При этом стоит отметить очень низкий объем торгов парой доллар-рубль, составившей сегодня по контракту расчетами «завтра» менее 55,6 млрд руб. Последний раз такие незначительные объемы торгов наблюдались в начале апреля.

С одной стороны, это говорит о том, что крупные спекулянты заняли выжидательную позицию. С другой, о том, что, возможно, процесс «параллельного импорта» идет не так хорошо, как этого хотелось бы всем российским потребителям.

Техническая картина по рублю не изменилась: пара доллар-рубль продолжает консолидацию чуть выше отметки 60.