Договор Москвы и Минска о едином рынке нефти будет готов к середине 2023 года

Россия и Белоруссия продолжают работу над межправительственным договором о едином рынке нефти и планируют подготовить документ к утверждению к середине 2023 года.

Об этом по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко рассказал председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передает агентство БелТА.

«Подготовлен проект соответствующего договора, и он находится на рассмотрении как у нас, так и у российской стороны. Планируем до конца этого года снять все возможные и невозможные аспекты, все спорные вопросы, чтобы в срок до середины следующего года сформировать чистовой договор», — сказал Рыбаков.

В ходе доклада главе государства он отметил, что удалось обеспечить бесперебойную работу всех входящих в «Белнефтехим» предприятий. «Мы обеспечили все платежи в требуемом объеме в бюджет, своевременно производится оплата за все энергоресурсы, в полном объеме и вовремя выплачивается заработная плата. Причем за 6 месяцев реальная заработная плата в целом по концерну соответствует уровню прошлого года», — сказал Рыбаков.

Ранее «Эксперт» писал, что Минэкономики Белоруссии сообщило о достижении рекорда по сальдо внешнеторгового баланса в первом полугодии текущего года. Как заявил замминистра экономики республики Дмитрий Ярошевич, показатель первого полугодия 2022-го стал лучшим в историческом наблюдении, достигнув $2,3 млрд. По его словам, ВВП республики за первые семь месяцев года составил 94,8% по сравнению с прошлым годом. Чиновник заверил, что экономика страны находится в устойчивом состоянии.