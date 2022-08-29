Финский МИД рассказал о новом порядке выдачи туристических виз россиянам

Начиная с 1 сентября граждане РФ будут иметь возможность подавать документы на оформление туристической визы в Финляндию только в четырех городах и лишь по понедельникам.

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии пишет «Интерфакс».

Уточняется, что подать документы можно будет в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также Петрозаводска и Мурманска. При этом приниматься будут не более 500 заявок в день.

«Если вы подали визовое заявление в неправильной категории, или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявления в правильный день. Обратите также внимание, что подача визового заявления в категории, отличной от настоящей цели поездки, может повлиять на решение о выдаче визы», — рассказали в финском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее власти Финляндии приняли решение с 1 сентября сократить выдачу шенгенских виз россиянам на 90%. Глава МИД Пекка Хаависто пояснил, что ограничения имеют символическое значение. Кроме того, министр выступил за приостановку упрощенного визового режима с Россией; в этом случае цена визы поднимется с 35 до 80 евро. Отмечается, что в Хельсинки не намерены приостанавливать действие уже выданных россиянам виз.

Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша уже перестали выдавать гражданам России определенные визы; Таллинн объявил о закрытии своей границы для россиян, имеющих шенгенскую визу. Ограничить количество выдаваемых россиянам виз планирует и Копенгаген, при этом министр по делам иностранцев и интеграции Дании Кааре Дибвад подчеркнул, что вопрос требует совместного общеевропейского решения. Ряд стран, в том числе ФРГ, не спешит поддержать предложение ограничить количество виз, выдаваемых российским гражданам. О том, что идея запрета выдачи виз россиянам не получит поддержки в ЕС, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.