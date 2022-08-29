Глава евродипломатии заявил, что идея запрета выдачи виз россиянам не получит поддержки в ЕС

По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, полный запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз не получит согласованной поддержки членов Евросоюза.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — цитирует Борреля ТАСС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам уточнил, что считает целесообразным применение более избирательного механизма: по его убеждению, стоит перейти «к предоставлению виз некоторым россиянам», к примеру, не выдавать их олигархам. «Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальном заседании завтра, 30 августа, в Праге намерены обсудить единый подход по вопросу выдачи виз россиянам. Жозеп Боррель рассчитывает, что министры иностранных дел стран ЕС смогут выработать сбалансированное решение.

На минувшей неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не поддерживает планы по введению запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России. Ранее несогласие с призывами ряда стран Евросоюза ограничить выдачу виз россиянам выразили ФРГ, Греция и Кипр.

Запретить оформлять шенгенские визы гражданам РФ предложили в Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве. С 18 августа россиян перестали пускать в Эстонию по шенгенским визам, которые выдал Таллин. Исключение делается для обладателей дипломатических виз, работников сферы международных перевозок и ряда других категорий лиц.