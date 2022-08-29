Как выбрать материалы для систем водоснабжения?

Между тем, выбор материалов - ключевая задача. От этого в дальнейшем будет зависеть все: как будет работать система, будет ли она давать сбои, сколько будет стоить ремонт, как с ней обращаться и так далее.

Каким правилам нужно следовать

Для того, чтобы не потратить деньги зря, в выборе лучше руководствоваться следующими правилами:

Однообразие материалов

Если только речь не идет о монтировании теплого водного пола, то покупка разных материалов - худшее решение, которое только можно принять при строительстве водоснабжающей системы. К примеру, использования алюминиевых радиаторов вкупе с медными трубами часто разрушает поверхность изделий. И таких "смертельных" комбинаций может быть множество, именно поэтому лучше выбирать однородность материалов в процессе монтажа системы.

Соблюдение цельной конструкции

Изначально существует определенная конструкция, которой стоит придерживаться. В противном случае можно рассчитывать на проблемы в работоспособности системы. К примеру, применение простых шаровых кранов в конструкции нередко приводит к уменьшению просвета трубы. Все отдельно взятые детали должны соответствовать друг другу, дополнять всю картину в целом.

Уплотнители

Многие применяют в качестве уплотнителя привычный лен с краской. Нельзя говорить о том, что это плохой материал, но вот назвать его устаревшим уже вполне можно. Часто применения льна мешает сборке всей системы отопления и водоснабжения, является самым слабым ее звеном. Сегодня существуют аналоги, пренебрегать которыми не следует.

Компания

Покупать материалы лучше всего лишь от известных брендов. Это даст гарантию их качественности, пусть и придется несколько переплатить по цене. Также стоит отметить и то, что покупать все детали нужно в проверенных компаниях, где совершенно точно будут оригинальные детали.

К примеру, в организации "ТЕРМОРОС", чей официальный сайт располагается по следующему адресу: https://www.termoros.com/, можно найти все, что необходимо для создания полноценной системы водоснабжения или отопления.