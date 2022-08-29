Канцлер Германии предложил отказаться от принципа единогласия при принятии ключевых решений ЕС

Странам-участницам Евросоюза следует подготовиться к тому, что в него будут входить 30 или даже 36 членов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При таком сценарии целесообразнее было бы принимать глобальные решения не единогласно, как это происходит в данный момент, а большинством голосов, чтобы отдельные страны-участницы не могли блокировать принятие ключевых решений, отметил немецкий политик.

По его словам, принцип единогласия актуален в условиях, когда нет острой необходимости действовать; решения же по таким вопросам как введение санкций могут приниматься большинством голосов. Таким образом те, кто не поддерживает мнение большинства, могли бы выразить свое несогласие, воздержавшись от голосования, а не накладывая вето на важные решения.

Также канцлер ФРГ указал на необходимость пересмотреть принцип формирования Европарламента, чтобы избежать его «раздувания» в дальнейшем. «Мы должны сомкнуть ряды, урегулировать старые конфликты и найти новые решения... Когда, как не сейчас, мы преодолеем разногласия, которые сковывали и разделяли нас годами?» — сказал Шольц.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, полный запрет на выдачу гражданам РФ шенгенских виз не получит согласованной поддержки членов Евросоюза.

На минувшей неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не поддерживает планы по введению запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России. Ранее несогласие с призывами ряда стран Евросоюза ограничить выдачу виз россиянам выразили ФРГ, Греция и Кипр.