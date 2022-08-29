ЛДПР предлагает снять ограничения с пенсий

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что депутаты его партии уже сегодня внесут в Госдуму законопроект, предлагающий ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам. Перерасчет предлагается сделать, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.

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Стоит отметить, что перед грядущими сентябрьскими выборами практически все российские парламентские партии в той или иной степени пытаются актуализировать свою повестку. Например, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в августе предложила повысить налоги для состоятельных граждан. Однако именно «пенсионный вопрос» стоит в обществе, возможно, острее других в силу целого ряда причин.

Социальную справедливость предлагают восстановить

«Законопроектом предлагается внести в федеральный закон "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие перерасчет с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (10 вместо 3), применяемого при назначении страховой пенсии, а также возобновление с 1 января 2023 года индексации их страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии», — указано в пояснительной записке к документу.

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Напомним, индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывают за каждый год стажа. Он зависит от размера зарплаты и того, какую сумму страховых взносов заплатил за вас работодатель в Пенсионный фонд. Коэффициент растет, если растет стаж и заработная плата. Пенсии напрямую зависят от выплат за работника работодателем в ПФР. Чем больше отчисления, тем больше пенсионных баллов можно заработать.

Как считают в ЛДПР, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, «что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости».

«Принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния», — пояснили авторы законопроекта.

«Наши пенсионеры в большинстве пока не путешествуют круглый год по тёплым морям. Находят другие варианты, тратят свою пенсию на детей или внуков. Не унывают наши люди, работают и зарабатывают. На пенсии сохраняют вклад в национальный ВВП. Кто бы спорил. Но им тоже ответ государства нужен. И перерасчёт пенсии справедливый, и индексация полноценная. Люди ждут который год. Работают, не жалуются, но ждут», — заявил Ярослав Нилов.

«Вносим в Госдуму законопроект, авторы — депутаты и сенаторы от ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким. Нормальный перерасчёт, нормальная индексация пенсии. Да кто ж против? Вот и посмотрим — кто», — подчеркнул замглавы фракции ЛДПР.

Безусловно, такая постановка вопроса является сильным предвыборным ходом. Однако на практике шансы на внесение изменений в пенсионное законодательство, по мнению экспертного сообщества, в настоящее время минимальны.

Лишних денег у государства нет

Пенсионная система традиционно вызывает споры разных политических сил, и ЛДПР правильно поднимают вопрос с изменением правил для работающих пенсионеров, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. По его словам, сегодня работающий пенсионер может получать пенсию меньше, чем если бы он не работал, что стимулирует его либо не работать, либо работать в серой зоне, уклоняясь от уплаты налогов, не подпадая под защиту трудового кодекса и фактически находясь в бесправном положении.

Для экономики в целом, уверен политолог, было бы полезнее дать стимул пенсионерам работать и выразить это через механизмы законодательного регулирования, в том числе, через отмену двойного ограничения страховой пенсии и повышения коэффициентов.

Депутаты от ЛДПР ставят популистский вопрос: кто против, чтобы работающие пенсионеры жили лучше? Конечно, никто не против, но законопроект вряд ли будет поддержан большинством депутатов Госдумы, считает Никита Донцов. В России четко выражен тренд на старение населения. Несколько лет назад властям пришлось принять тяжёлое решение по поднятию пенсионного возраста, но это не сильно облегчило ситуацию. Особенно, в условиях проведения СВО и введения Западом масштабных антироссийских санкций. Лишних денег сейчас у государства нет. И менять систему коренным образом сейчас не будут, государству проще компенсировать выпадающие доходы пенсионеров единовременной выплатой, уверен Никита Донцов.

Социальная значимость подобного законопроекта очень велика, констатировал в комментарии «Эксперту» сооснователь компании Aravana MFO Сергей Усков. Индивидуальный пенсионный коэффициент применяется при расчете страховой части пенсии, и его увеличение в данном случае позволяет рассчитывать на прибавку к выплатам.

В предложении ЛДПР есть интересная идея с возобновлением индексации страховой пенсии работающим пенсионерам с 2023 года, указал эксперт. Это могло бы действительно работать в реальности на повышение уровня жизни пенсионеров, но в Госдуме вряд ли пройдет: такие решения потребуют новых серьёзных выплат, что в текущей ситуации для бюджета может быть слишком обременительным.

Но тема с работающими пенсионерами вообще очень скользкая и неоднозначная. Ранее власти считали, что индексировать пенсионное обеспечение возрастным гражданам все еще ведущим трудовую деятельность не имеет смысла, так как их уровень жизни поддерживается дополнительными доходами. Это противоречит самой идее социальной защиты пенсионеров, однако периодически актуализируется, резюмировал Сергей Усков.

Остается добавить, что политические оппоненты ЛДПР, если дойдет до голосования, попадут в сложную ситуацию: проголосовать «за» нецелесообразно по экономическим причинам, а проголосовать «против» — по политическим.