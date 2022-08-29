Ми-8 совершил аварийную посадку под Сургутом

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Югре.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. «У вертолета Ми-8 случился технический отказ, он совершил жесткую посадку вблизи Сургута», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что на борту вертолета находились семь человек, их судьба в настоящий момент неизвестна; связи с экипажем нет.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийского автономного округа, сигнал о происшествии поступил около 13.55 мск. «В 13:55 по Москве поступило сообщение о вынужденной посадке вертолета Ми-8 в Сургутском районе. К месту происшествия вылетел другой вертолет Ми-8. Ждем информацию», — отметили в пресс-службе ведомства.