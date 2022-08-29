Минобороны РФ рассказало о ходе спецоперации на Украине

Российские военные нанесли авиаудары по украинскому пункту управления воздушного командования «Восток» недалеко от Днепропетровска.

«В результате ударов ВКС России высокоточным оружием по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепропетровска, а также складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки Херсонской области ликвидировано до 70 националистов и 14 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в сводке Минобороны.

Отмечается, что за сутки ВКС сбили два самолета Су-25 в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в ДНР, Запорожской и Николаевской областях, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

«Кроме того, уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Водянское, Краматорск, Доброволье и Звановка в Донецкой Народной Республики, а также Александровка Харьковской области и Белоусово Херсонской области», — указывается в пресс-релизе.

По данным оборонного ведомства, российскими средствами ПВО за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в Запорожской и Херсонской областях. «Перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У" и 21 снаряд реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, производства США, в районе Новой Каховки Херсонской области», — сообщается в сводке.

Отмечается, что Киев продолжает провокации через обстрелы Запорожской атомной электростанции. «28 августа для нанесения удара по территории атомной электростанции украинскими войсками был применён беспилотный летательный аппарат. Огнем из стрелкового оружия украинский ударный беспилотник удалось сбить во время приближения к зданию специального корпуса №1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Сбитый российскими военнослужащими дрон упал на крышу специального корпуса № 1. Серьезных разрушений и пострадавших удалось избежать», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве указали на непрекращающиеся обстрелы украинскими войсками расположенного рядом с атомной станцией города Энергодар. «За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по жилым кварталам города. Среди мирных жителей есть раненные. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции. Обстрелы жителей города Энергодар велись с огневых позиций ВСУ в районах населенных пунктов Никополь и Марганец в Днепропетровской области, на противоположном берегу Каховского водохранилища», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в ходе контрбатарейной борьбы огневые средства ВСУ на этих позициях были подавлены, персонал ЗАЭС продолжает контролировать техническое состояние объекта и его бесперебойную работу; радиационная обстановка на станции остается в норме.