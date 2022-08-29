На что обратить внимание при выборе душевой кабины

Между тем, выбирать душевую кабину нужно очень внимательно, ориентируясь на несколько ключевых факторов.
- Формы
Существуют разные формы душевых кабин: прямоугольная, пятиугольная, квадратная, полукруглая, ассиметричная и так далее. Также может быть разным поддон душевой кабины. В частности, он может быть низким, средним или высоким.
Выбирать кабину нужно, исходя из того места, где она встанет.
- Опции
Современные душевые кабины состоят из многих частей. Например, помимо таких понятных конструкционных единиц кабины, как каркас, поддон, стенки или блок для двери, в устройстве кабине имеются еще и смесители, гидромонтажные панели, разные типы душа.
Чем больше дополнительных опций будет в кабине, тем ей можно будет вариативнее пользоваться.
- Материалы дверей и поддона
Двери чаще всего делают либо из пластика, либо из стекла. Они дополнительно подразделяются на некоторые типы, к примеру, на тонированное стекло или стекло с узором, но серьезной разницы в целом уже нет. Вариативность материалов в поддоне, между тем, гораздо выше. Существуют модели из чугуна, акрила, керамики, стали, камня и пластика.
От материалов зависит срок службы отдельных элементов кабины, ее стоимость и тактильные ощущения от соприкосновения с ней.
- Конструкция дверей
Есть раздвижные двери, есть распашные, поворотные и складные. Отличаются они между собой и по размерам тоже. Самые надежные двери - распашные. Устанавливаются в душевую кабину они с помощью интеграции специальной системы, которая и отвечает за их работоспособность.
От конструкции дверей будут зависеть теплопотери кабины, ее габариты в раскрытом состоянии, удобство использования, срок службы.
Где купить душевую кабину
Душевые кабины по низким ценам можно найти в компании RGW. Данная организация базируется на реализации разного рода типов душевых кабин. В данный момент каталог компании включает в себя в принципе все популярные типы такого устройстя для принятия душа.
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