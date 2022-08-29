На что обратить внимание при выборе душевой кабины

Между тем, выбирать душевую кабину нужно очень внимательно, ориентируясь на несколько ключевых факторов.

Формы

Существуют разные формы душевых кабин: прямоугольная, пятиугольная, квадратная, полукруглая, ассиметричная и так далее. Также может быть разным поддон душевой кабины. В частности, он может быть низким, средним или высоким.

Выбирать кабину нужно, исходя из того места, где она встанет.

Опции

Современные душевые кабины состоят из многих частей. Например, помимо таких понятных конструкционных единиц кабины, как каркас, поддон, стенки или блок для двери, в устройстве кабине имеются еще и смесители, гидромонтажные панели, разные типы душа.

Чем больше дополнительных опций будет в кабине, тем ей можно будет вариативнее пользоваться.

Материалы дверей и поддона

Двери чаще всего делают либо из пластика, либо из стекла. Они дополнительно подразделяются на некоторые типы, к примеру, на тонированное стекло или стекло с узором, но серьезной разницы в целом уже нет. Вариативность материалов в поддоне, между тем, гораздо выше. Существуют модели из чугуна, акрила, керамики, стали, камня и пластика.

От материалов зависит срок службы отдельных элементов кабины, ее стоимость и тактильные ощущения от соприкосновения с ней.

Конструкция дверей

Есть раздвижные двери, есть распашные, поворотные и складные. Отличаются они между собой и по размерам тоже. Самые надежные двери - распашные. Устанавливаются в душевую кабину они с помощью интеграции специальной системы, которая и отвечает за их работоспособность.

От конструкции дверей будут зависеть теплопотери кабины, ее габариты в раскрытом состоянии, удобство использования, срок службы.

Где купить душевую кабину

Душевые кабины по низким ценам можно найти в компании RGW. Данная организация базируется на реализации разного рода типов душевых кабин. В данный момент каталог компании включает в себя в принципе все популярные типы такого устройстя для принятия душа.

RGW ценится своей выгодной ценой на изделия, быстрыми сроками доставки кабин, гарантией качества на изделия и прочими весомыми преимуществами.