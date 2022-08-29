Неожиданный реванш евро

В понедельник европейский рынок акций продолжал реагировать на новости из Джексон-Хоул. И теперь на его динамике отражались уже не только «ястребиные» заявления председателя ФРС в пятницу, но и последовавшие позднее выступления чиновников ЕЦБ.

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Из слов Джерома Пауэлла можно было сделать вывод, что подъем ставки продолжится шагом по 50 б.п. или 75 б.п. И ФРС не просто будет повышать ее, пока не увидит успехов с инфляцией, а станет удерживать на новом уровне некоторое (можно предположить, долгое) время. Теперь ожидания перехода к снижению ставки не то что зимой-весной, а и летом следующего года выглядят не слишком реалистично.

Это окончательно уничтожило аргументы быков, на которых строилось шедшее до середины августа ралли на фондовом рынке США. В пятницу американские индексы показали самое резкое падение с июня, но и в понедельник обновили месячный минимум. Тем не менее дальнейшее движение вниз затруднило приближение к сильным уровням поддержки. Общеевропейский индекс STOXX 600 также упал на уровень месячной давности, но здесь большую роль сыграли слова чиновников Европейского центрального банка.

На симпозиуме в Джексон-Хоул присутствовали 11 членов совета управляющих ЕЦБ и выступали они почти в одном ключе. Из их слов следовало, что на следующем заседании, до которого осталось менее 2 недель, ставка будет поднята, самое меньшее, на 50 б.п., но возможен и больший шаг.

За принятие решительных мер по борьбе с инфляцией выступали, в частности, член исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель, глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гальо и управляющий ЦБ Латвии Мартиньш Казакс. Между тем уже в среду будут обнародованы предварительные данные о динамике потребительских цен в ЕС в августе. И согласно Bloomberg, аналитики ожидают, что она выросла до 9% при цели ЕЦБ на уровне 2%.

«Как вероятность, так и цена того, что текущая высокая инфляция укоренится в ожиданиях, тревожно высоки, — говорила самая высокопоставленная из присутствовавших представителей ЕЦБ Изабель Шнабель. — В этих условиях центральные банки должны действовать решительно».

Еще несколько дней назад рынки ставили на то, что 8 сентября ЕЦБ повысит ставки не более чем на 50 б.п. Но теперь чиновники центробанка как официально, так и неофициально говорят, что хотели бы обсудить 75 б.п. даже в случае, если намерятся риски рецессии. Дело в том, что прогноз инфляции в Европе все ухудшается. Reuters сообщает, что такие данные поступили от 5 источников, непосредственно знакомых с процессом.

«Ускоренное повышение ставок в начале подъема — разумный политический выбор, — заявил Reuters Казакс. — Мы должны быть открыты для обсуждения как 50, так и 75 базисных пунктов в качестве возможных шагов. С текущей точки зрения, это должно быть как минимум 50 б.п.».

Рынки, естественно, оценили все это, как явную подготовку к более резкому ужесточению денежно-кредитной политики — в стиле ФРС, которая уже дважды подняла ставку на 75 б.п. и намерена продолжать быстрый подъем. А это означает растущие риски рецессии.

Неудивительно, что европейские индексы пошли вниз. Хотя впоследствии они немного и отскочили, понедельник был закрыт в минус. Германский DAX потерял 0,61%, французский CAC 40 — 0,83%, а STOXX 600 — 0,81%.

При этом активнее всего продавали акции технологических компаний, особенно чувствительных к высоким ставкам. Индекс STOXX® Europe 600 Technology упал на 2,36%.

Зато от этой ситуации выиграл евро, весь год снижавшийся из-за перспективы увеличения разрыва в ставках между США и еврозоной. Он вырос, несмотря на то, что одним из следствий «ястребиной» риторики ФРС в понедельник стал подъем индекса доллара до 20-летнего максимума — 109,45. Но хотя, например, британский фунт падал до 2,5-летнего минимума к американской валюте, евро смог вернуться к паритету с долларом и даже уходил чуть выше.