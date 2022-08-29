Цены на газ не отдадут просто так рекордные высоты

Рекорды на европейском газовом рынке уже стали обыденностью — к ним привыкли как политики, так и экономисты, и они уже даже не удивляются новым отметкам. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла самого высокого уровня с марта текущего года — отметки 3536 долларов за тысячу кубометров. С начала августа, напоминает «Интерфакс», средняя цена на TTF составила 2363 долларов, хотя еще в июле газ торговался в среднем по 1764 долларов за тысячу кубометров.

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Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали 3898 долларов. Впрочем, нынешний рост вполне объективен: по мере приближения зимы перед странами ЕС встает задача формировать запасы газа. Надо запастись топливом на предстоящий холодный периоди азиатским покупателям, так что и они не отсьтают в борьбе за появляющиеся на рынке объемы газа.

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В то же время возможности основных поставщиков трубопроводного газа в Европу ограничены технически: в Норвегии продолжаются профилактические ремонты на промыслах, а мощности газопровода «Северный поток» сокращены из-за нарушения графика техобслуживания и поломок. На следующей неделе магистраль в очередной раз остановится на трехдневный ремонт, и это стало новым триггером паники на рынке.

Тем временем участники рынка и эксперты гадают, до какого уровня могут дойти цены на топливо. Цифры звучат заоблачные. Например, повысил свой прогноз цены на газ зампред Совбеза Дмитрий Медведев — теперь он считает, что до конца года она может подняться до 5 тысяч евро за тысячу кубометров, тогда как раньше предполагал, что до 4 тысяч.

Стоимость голубого топлива в Европе на базисе TTF в прошедшей период продолжали раллировать, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Основным риском оставалась остановка поставок по трубопроводу «Северный поток—1», который периодически закрывался на профилактические работы. Дополнительную нервозность в рынок внесла незапланированная остановка газоперерабатывающего завода в Kollsnes (Норвегия).

Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 27 августа составляла 79,4% (+1,3% за 5 суток), медленно продвигаясь к целевому уровню в 90-95%. Аномально высокие летние температуры в Западной Европе способствовали росту спроса на газ, снижая темпы заполнения хранилищ.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в августе также продолжала расти и протестировала уровень 10 долл./mmbtu (358 долл. за 1000 кубометров), после чего цены опустились до 9,296 долл./mmbtu (333долл. за 1000 кубометров). Freeport LNG сообщила о том, что отложила перезапуск до ноября 2022 года, а на полную мощность планирует выйти к марту 2023 года. По этой причине, указывает аналитик, объемы экспорта СПГ в Европу технически не могут быть увеличены и, соответсвенно, объемы остающегося на внутреннем американском рынке природного газа в предстоящем отопительном сезоне увеличатся, принося облегчение внутреннему потребителю.

Тем не менее EIA сообщило, что ожидает рост экспорта СПГ из США на 14,6% г/г в 2022 году и на 13,6% г/г в 2023 году. В американских же ПХГ запасы природного газа по состоянию на 19 августа оставались на 9,4% ниже уровня прошлого года и на 12,0% ниже уровня на последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM выросла до 69,955 долл./mmBTU или до 2504 долл. за 1000 кубометров. Компания «Сахалин—2» отменила регулярные поставки, по крайней мере, одному из своих азиатских клиентов из-за проблем с оплатой и перезаключением контрактов, связанных с недавней национализацией проекта. В это же время сильнейшая засуха в Китае, резко снизившая выработку гидроэнергии создала дополнительный спрос на газ.

Газовое ралли заставило японское правительство отказаться от антиядерной политики, которой оно придерживалось после кризиса на Фукусиме, — принято решение возобновить работу 17 из 33 остановленных ядерных реакторов. Подобные действия постепенно будут смягчать дефицит на рынке энергоносителей.

В ближайшем будущем, полагает Оксана Лукичева, ситуация на рынке природного газа останется сложной. Цены на газ в Henry Hub (США) в полной мере будут получать поддержку от роста цен в основных регионах потребления СПГ. Спрос останется высоким в связи с летним сезоном, а необходимость закачки газа в хранилища усилит давление на рынок.



Цена газа в Европе в понедельник резко снизилась, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Еще в пятницу 26 августа, она на максимальной с марта высоте превзошла отметку 3500 долл. за 1000 куб. м. Однако при открытии новой недели котировки рухнули ниже 2800 долл., то есть сразу на 20%. Хотя это падение оказалось чересчур резким, цена тут же частично отыграла его, закрепившись в районе 3000 долл. В результате неделя фактически началась на уровнях на 14% ниже максимума августа.

Цена особенно резко взметнулась на прошлой неделе, когда было объявлено о полной остановке «Северного потока» на три дня с 31 августа по 2 сентября из-за техобслуживания единственного оставшегося в работе агрегата на газоперекачивающей станции. Ещё 19 августа 1000 кубов газа стоили «всего» 2500 долл. Эксперт отмечает, что в июне стоимость была ниже 1000 долл. А привычная ранее нормальная рыночная цена, сохранявшаяся годами, ещё в августе 2021 года не превышала 500 долл. Таким образом, газ за год подорожал в 6,5 раз.

В то же время всплеск в последние дни оказался слишком эмоциональным, обращает внимание Марк Гойхман. И падение цены 29 августа — естественная коррекция после него. Поводы для неё — следующие. В пятницу 26 августа на симпозиуме ведущих центробанков в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл твёрдо заявил о намерении Федрезерва неуклонно продолжать ужесточение своей денежной политики, масштабное повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Даже если это приведёт к рецессии в США и ключевых экономиках мира.

Перспективы удорожания денег и торможения экономики приводят к сдерживанию цен ресурсов, на которые может относительно снизиться спрос. Например, рынок уже отреагировал и баррель нефти Brent подешевел при открытии недели до уровней ниже принципиального технического и психологического рубежа 100 долл. Доллар, в котором измеряются цены нефти и газа, вследствие данных заявлений укрепился 29 августа до нового двадцатилетнего максимума по индексу USDX — выше уровня 109 пунктов. Всё это оказывает влияние и на цены газа.

Кроме того, продолжает эксперт, 28 августа появилось сообщение о том, что хранилища газа в Германии — основном потребителе в ЕС — заполняются опережающими темпами. И уже в начале сентября может быть достигнут целевой уровень октября по заполняемости — 85% — за счёт увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов, а также импорта СПГ.

Тем не менее, считает Марк Гойхман, пока тренд роста цен на газ в Европе не преодолён. В случае если по каким-либо причинам затянется возвращение к работе газовых агрегатов на «Северном потоке», цена вновь может подняться выше 3500 долл.

На текущей неделе для котировок газа в Европе могут быть важны данные, выходящие в среду. Это индекс потребительских цен в еврозоне, запасы нефти в США. В пятницу инвесторы обратят внимание на отчёт о рынке труда в США, что традиционно может влиять на политику ФРС и индекс доллара.