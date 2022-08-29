Песков заверил в готовности России обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Москва обеспечит безопасность на подконтрольной ей территории для миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время ее визита на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечена безопасность на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной», — сказал Песков.

Он указал на то, что заезд на контролируемую Россией территорию будет производиться с зоны, подконтрольной ВСУ. «Там, насколько мы пониманием, безопасность будет обеспечиваться украинцами», — пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия давно ждала визита этой миссии МАГАТЭ на станцию. «Считаем, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий», — отметил Песков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси специалисты агентства прибудут на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.

Миссия специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние украинские документы.