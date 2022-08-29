ПХГ: подкоп под Евросоюз, вырытый им самим

В столицах ведущих стран-членов Евросоюза торжествуют. Перевыполнен план Совета Европы по заполнению подземных газовых хранилищ (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы “голубого” топлива к 21 августа увеличились до 77,42%. Это на 0,19% выше, чем в среднем на эту дату за последнее пятилетие. К 26 августа запасы превысили 78%. Практически достигнут потолок в 80%, запланированный на 1 ноября. По прогнозу GIE, он будет перекрыт уже в ближайшие несколько дней. При этом Германия и Испания уже 23 августа заполнили ПХГ на 80%. А Франция вслед за Данией, Польшей, Португалией и Швецией превысила отметку в 90%. В целом по ЕС этот показатель будет достигнут уже через месяц.

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Однако стоимость заполнения ПХГ уже превысила 100 млрд евро. Потянет ли евроэкономика столь дорогое топливо?

Складские достижения ЕС

О необходимости максимально заполнить к отопительному сезону свои ПХГ в Еврокомиссии заговорили еще в марте. Дело в том, что, по подсчетам «Газпрома», запасы газа в Европе были почти полностью изъяты к середине февраля. В 2021 году к 21 октября, по данным GIE, в ПХГ закачали немногим более 77% от установленной мощности (всего до 108 млрд кубов по всему ЕС) — около 80 млрд м2.

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Спотовые цены на газ к концу года побили рекорды на тот момент. В декабре они доходили до $2400 за одну тыс. кубов. В январе-феврале 2022 года они несколько снизились за счет удвоения ежемесячных поставок американского СПГ. Но все равно превышали $1000.

Топливо в ПХГ было закачано в 2021 году по более низким ценам (хотя уже с лета они пошли ввысь после $300-350 в начале весны). В результате оказалось выгоднее полностью еще в разгар отопительного сезона изъять весь запасной газ. Что, естественно, повысило цены на вновь импортируемое топливо.

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Международное энергетическое агентство (МЭА) в середине марта выпустило рекомендации по обороту газа для Еврокомиссии. Авторы предложили сократить потребление газа, особенно из России, а также в обязательном порядке немедленно начать новую закачку газа в ПХГ с тем, чтобы к 1 ноября довести заполненность хранилищ до 80%, а лучше до 90%.

Процесс был запущен. Тем более, помогла установившаяся в Европе уже в марте теплая погода.

В апреле экспорт российского газа в ЕС упал на 26%. К середине августа — уже на 36,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Но уже к началу лета заполненность европейских ПХГ достигла в среднем 60%. Удалось это за счет существенного снижения потребления газа. Напомнив, что в конце июля Совет ЕС решил добровольно-принудительно с 1 августа по 31 марта сократить использование газа на 15%.

Летом темпы заполнения ПХГ остались высокими. Тем более, 27 июня Совет Евросоюза принял постановление, обязывающее государства-члены заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) на своей территории минимум на 80% к 1 ноября. С 2023 года этот плановый показатель должен достигать 90%.

Тем странам, у которых собственных ПХГ нет (их 9), предписано хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах соседних государств-членов.

На данный момент собственная инфраструктура по хранению газа есть на территории 18 государств-членов. Две трети мощности приходится на пять стран — Германию, Италию, Францию, Нидерланды и Австрию.

Именно правительства этой пятерки и предпринимают экстраординарные усилия по рекордному заполнению своих ПХГ.

Впрочем, первыми еще к началу августа план выполнили, то есть заполнили хранилища на 80% Бельгия, Дания, Польша, Португалия, Франция, Чехия и Швеция. Испания сделала это к 11 августа. 22 августа досрочно выполнила план Еврокомиссии по заполненности газовых хранилищ Германия. 24-ого — Италия. 23 августа Франция стала пятой страной ЕС после Дании, Польши, Португалии и Швеции, в которых ПХГ, согласно данным Gas Infrastructure Europe, заполнены более, чем на 90%.

В результате в этот день запасы в ЕС перекрыли максимальный показатель предыдущего отопительного сезона 2021-2022 годов, который, напомним был установлен 21 октября.

Запасы голубого топлива в хранилищах ЕС, согласно данным на 21 августа, увеличились до 77,42%. Это оказалось на 0,19% выше, чем в среднем на эту дату за последнее пятилетие.

На текущий момент в европейских ПХГ находится порядка 83,3 млрд кубометров сырья. Что превышает 78%. Так как, ПХГ в среднем заполняются на 39 п.п., то согласно расчетам GIE, в ближайшие несколько дней будет превышена общевропейская планка в 80%. А к концу сентября — в 90%.

Так что к 1 ноября возможен 100% результат.

Премьер Италии Марио Драги (пост он сохранит до 25 сентября, когда состоятся внеочередные парламентские выборы), выступая 24 августа в Римини спрогнозировал, что к осени 2024 года Италия может стать полностью независимой от России, если установит два новых терминала для СПГ и соответственно регазификационных завода: «Наша цель диверсификации от российского газа была фундаментальной для того, чтобы дать гражданам и предприятиям большую уверенность в стабильности поставок».

Однако до газовой стабильности ПХГ ЕС не доведут.

Головокружение от успехов

Как известно, объем всех ПХГ в ЕС равен 108 млрд м2. Это 23% от прошлогоднего потребления (470 млрд кубометров). Значит в среднем в месяц необходимо было в прошлом году до 39 млрд. Даже при 100% наполнения ПХГ, топлива из них хватит максимум на 2,5 месяца. О чем неоднократно предупреждал глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Между тем, в странах ЕС (как и во всей Евразии) отопительный сезон начинается 1 ноября, а заканчивается 15 апреля. То есть, 5,5 месяцев. Сколько газа еще нужно?

По прошлогодним прикидкам — дополнительно в отопительный сезон — до 111,5 млрд кубометров. С учетом запущенной экономии (не более 19 градусов тепла в домах зимой) может быть сэкономлено чуть более 20 млрд кубометров, т. е. понадобится около 80 млрд в эти 5,5 месяцев.

Если поставки из России в нынешних объемах сохранятся, все равно получить более 19 млрд кубов не получится. А если нет, и «Газпром» в ответ на ограничительные меры ЕС может и прекратит поставки? Формально газовые санкции Евросоюзом не объявлены. Но собственность компании в ЕС фактически реквизирована, включая ПХГ на 10 млрд кубов.

Впрочем, финал газовых взаимоотношений России с ЕС до конца не ясен. Хотя в конце 2024 года поставки газа, видимо, сохранятся лишь в Венгрию.

Однако в истории с евроПХГ важнее даже не физические объемы закаченного в них газа, а финансовая сторона вопроса.

Значительное число европейских энергетических компаний из-за кардинального роста газовых цен (+30% только в августе) уже оказались на грани банкротства. Основной немецкий импортер газа компания Uniper в начале июля запросила финансовую помощь у правительства. Она тут же была оказана. Правительство ФРГ, во-первых, выкупила у основного акционера Uniper — финской компании Fortum 30% акций за 367 млн долларов. Государственный банк KfW открыл кредитную линию в 9 млрд евро. Ожидается еще пополнение основных фондов компании на 7,7 млрд евро. Значительная часть этих средств и пошла на закупку газа в ПХГ.

Кроме того, компания SEFE (переименованная Gazprom Germania), также за счет госбюджета, заполняла ранее принадлежавшие «Газпрому» ПХГ. А это 20% от всех немецких ПХГ — более 5 млрд кубов.

По оценке заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, правительства пяти стран, владеющих основными мощностями европейских ПХГ, потратили на перевыполнение планов по газовым запасам более 100 млрд евро.

В этом году пришлось заполнять ПХГ по ценам, куда выше, чем прошлом. До середины июня закупка одной тысячи кубов стоила в среднем1100-1200 долларов. Затем цена колебалась в районе 1500-1700 долларов. В июле был преодолен рубеж в 2000 долларов.

В августе цены стали бить вообще все мировые рекорды. Так, вечером 26 августа на лондонской энергетической бирже ICE сентябрьские фьючерсы перескочили 3400 за 1 тыс. кубов. На нидерландской TTF — $3360.

Судя по всему, в сентябре цены не упадут. По крайней мере существенно. Так что оставшиеся 20% объемов европейских ПХГ придется заполнять по непрогнозируемым ранее ценам. И на это может уйти еще 100 млрд евро.

Золотыми получаются ПХГ в ЕС. Сверхвысокими, неминуемо, окажутся и отпускные цены в отопительный сезон. Даже при возможном понижении цен на спотовом рынке, газ из ПХГ придется продавать хотя бы по той средней стоимости, по которой он приобретался. А значит ожидать существенного снижения спотовых также цен не приходится.

Даже союзный ЕС поставщик — Норвегия не собирается торговать своим газом (113 млрд кубов в прошлом году) ниже рыночных значений, так как, хотя норвежские компании и являются государственными, но работают они на коммерческой основе.

Между тем, реальная полная замена российского газа в сезон 2022-2023 пока недостижима. В том числе и потому, что в Европе не решена проблема с нехваткой СПГ-терминалов. К тому же, осенью ожидается обострение конкурентной борьбы за СПГ между Европой и Азией.

Проблемы нарастают. В ЕС уже остановлены практически все заводы по производству азотных удобрений. Многие эксперты предрекают, что из-за резкого подорожания газа, а за ним и электричества, ближайшей зимой придется вводить нормирование потребления энергии для европейских потребителей, что в первую очередь приведет к промышленному спаду. То есть, рецессия не за горами.

И даже заполненные на 100% сверхдорогим газом европейские ПХГ ситуацию не улучшат. Придется, наверное, все же договариваться с «Газпромом» о запуске «Северного потока — 2».