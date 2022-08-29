В этом году нефтегазовый сектор может установить рекорд по денежным потокам

Суммарные денежные потоки, которые могут в 2022 году генерировать нефтегазовые компании, по прогнозу консалтингово-аудиторского агентства Deloitte, способны достигнуть рекордных 1,4 трлн долларов. Причина такого денежного изобилия, конечно, в высоких ценах на нефть и уголь, пишет Oil Price, ссылаясь на исследование Deloitte, опубликованное 25 августа, и в финансовой дисциплине нефтяников и газовиков. Бурный поток настолько сильный, что нефтяных и газовых долларов хватит всем. Сланцевики, например, смогут рассчитаться в течение этого и следующего годов с долгами, если, конечно, высокие цены на углеводороды не упадут. Рекорд по объемам денежных потоков в 1,4 трлн долларов будет установлен, если средняя цена барреля нефти марки Brent в текущем году не опустится ниже 106 долларов.
Благодаря финансовой дисциплине, пишут авторы исследования, нефтегазовый сектор сейчас переживает период самого низкого в своей истории кредитного плеча (20%) и одной из самых высоких дивидендных доходностей (6%). Эти высокие показатели особенно впечатляюще выглядят сейчас на фоне бледных показателей других секторов промышленности.
Делать такие благоприятные для нефтяников и газовиков прогнозы аналитикам Deloitte позволили результаты хозяйственно-финансовой деятельности крупных нефтегазовых компаний во втором квартале 2022 года, включая, между прочим, и сланцевые. Большинство компаний сектора показали в квартальных отчетах высокие доходы и объемы денежных потоков. К 2030 году нефтяники и газовики в масштабах всей планеты, конечно, смогут генерировать уже полтора триллиона долларов, причем, до 70% придутся, не исключено, на 2024 год. Дополнительные средства могут быть потрачены на финансирование приоритетных проектов десятилетия как в сфере ископаемых видов топлива, так и в секторе возобновляемых источников энергии.
Обращают на себя внимание радужные перспективы, которые ждут американских сланцевиков в этом году и в ближайшем будущем. При сохранении высоких цен на энергоносители и финансовой дисциплины сланцевые компании смогут рассчитаться с долгами, в которых они погрязли в последние годы. Напомним, 9 из 10 лет последних лет сланцевики генерировали отрицательные денежные потоки, в результате чего их суммарный долг, по расчетам Deloitte, превысил 300 млрд долларов.
Усиленные высокими денежными потоками нефтегазовые компании в отдельных сценариях развития событий смогут к 2030 году довести расходы на низкоуглеродные проекты до 30%. Сейчас они составляют всего лишь 5%.
«Последние несколько лет выдались для нефтегазового сектора очень трудными и бурными,- комментирует исследование Эми Кронис из Deloitte LLP.- Некоторые из проблем появились давно, но достигли апогея во время пандемии. Однако неожиданным результатом очень высокой волатильности последних месяцев стало то, что сейчас положение сектора относительно устойчиво. Победителями при переходе к чистой энергетике станут те компании, которые будут инвестировать в новые бизнес-модели и сохранят устойчивость на часто меняющемся рынке».