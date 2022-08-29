В этом году нефтегазовый сектор может установить рекорд по денежным потокам

Суммарные денежные потоки, которые могут в 2022 году генерировать нефтегазовые компании, по прогнозу консалтингово-аудиторского агентства Deloitte, способны достигнуть рекордных 1,4 трлн долларов. Причина такого денежного изобилия, конечно, в высоких ценах на нефть и уголь, пишет Oil Price, ссылаясь на исследование Deloitte, опубликованное 25 августа, и в финансовой дисциплине нефтяников и газовиков. Бурный поток настолько сильный, что нефтяных и газовых долларов хватит всем. Сланцевики, например, смогут рассчитаться в течение этого и следующего годов с долгами, если, конечно, высокие цены на углеводороды не упадут. Рекорд по объемам денежных потоков в 1,4 трлн долларов будет установлен, если средняя цена барреля нефти марки Brent в текущем году не опустится ниже 106 долларов.

Благодаря финансовой дисциплине, пишут авторы исследования, нефтегазовый сектор сейчас переживает период самого низкого в своей истории кредитного плеча (20%) и одной из самых высоких дивидендных доходностей (6%). Эти высокие показатели особенно впечатляюще выглядят сейчас на фоне бледных показателей других секторов промышленности.