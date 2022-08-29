Преимущества ремонта элитной обуви у профессионалов

Найти профессиональную мастерскую не так сложно. Достаточно спросить об этом своих друзей и знакомых, ознакомиться с отзывами в сети. Ремонт брендовой обуви - bootslab.ru предоставляет ЖИТЕЛЯМ Санкт-Петербурга самые различные услуги: химчистка, пошив, профилактика. Также сотрудники фирмы занимаются ремонтом сумок и чемоданов.

Когда обуви требуется ремонт

Отремонтировать можно любую вещь – туфли, ботильоны, сапоги. Профессиональные специалисты вернут привлекательность самым различным моделям обуви – взрослым, детским.

Самостоятельный ремонт брендовой обуви – неудачное решение. Если нет в таких делах никакого опыта, можно окончательно испортить дорогостоящую вещь. К тому же для качественного ремонта необходим специальный набор инструментов и оборудование, которое есть только в мастерских.

Обращаться в ремонтный сервис нужно в следующих ситуациях:

Разошлись нитки на швах;

Отклеилась подошва;

Материал изготовления верха имеет неприглядный внешний вид;

Набойка пришла в негодность;

Поломалась молния;

Начал шататься каблук.

Это далеко не весь список поломок, с которыми обращаются клиенты в мастерскую. Опытный специалист сразу увидит проблему и предложит заказчику оптимальные пути ее решения.

Как происходит ремонт в мастерской

Есть такие поломки, которые получается исправить очень быстро. Например, если отклеилась подошва, ее можно приклеить обратно, если разошелся шов, зашить его не составит особого труда. Такой ремонт не займет много времени.

Когда поломка более серьезная и для ее устранения требуется специализированное оборудование, то срок выполнения работы обычно составляет от одного до нескольких дней.

Самой распространенной проблемой считаются швы. В этом случае речь вовсе не идет о недобросовестном отношении владельцев к обуви. Чаще всего проблема в недоброкачественности ниток, используемых производителем.

Замена набоек – еще один распространенный вид услуги. Обычно такая работа выполняется очень быстро. Для замены используют резиновые или металлические набойки.