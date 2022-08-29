Преимущества современного цифрового ТВ

Многие телезрители успели за предшествующие годы оценить по достоинству возможности и качество современных технологий путем подключения сначала кабельного, затем спутникового, а потом и эфирного цифрового телевидения.

Трансляция данных в аналоговом формате от gogosmart.ru характеризуется целым рядом значительных недостатков, включая низкое качество сигнала, слабую помехоустойчивость, высокие энергозатраты. Помимо этого, аналоговый сигнал не дает возможности в ограниченном спектре транслировать большое число телеканалов. Все эти изъяны исключаются путем перехода к передаче информации в цифровой форме.

Число каналов

В цифровом формате телевещания взамен единственного «аналогового» канала на одной частоте передается десять программ.

Отсутствие помех

Главный минус аналогового телевидения заключается в неустойчивости предаваемого сигнала к разнообразным помехам. Передача аудио- и видеосигналов в цифровом формате осуществляется с использованием кодирования и сжатия информации. Данная технология защищает передаваемые сигналы от помех, благодаря чему звук и изображение сохраняют исходное высокое качество. На картинке нет ни бликов, ни «снега», ни других искажений, присущих аналоговому сигналу.

Отсутствие абонентской платы

Главное достоинство эфирного цифрового телевидения заключается в отсутствии необходимости вносить регулярную плату за общедоступные федеральные телеканалы. Российским гражданам бесплатно предоставляется доступ к двадцати каналам, тогда как раньше такая возможность предлагалась лишь в платных пакетах. Помимо этого, телеканалы могут транслироваться в HD-качестве.

Интерактивные сервисы

Панируется, что в дальнейшем эфирное цифровое телевидение будет развиваться в направлении создания технической возможности транслировать дополнительные данные в рамках пакетов мультиплексов. В состав этих данных могут входить субтитры, голосование по обсуждаемым в телепередачах вопросам, телетекст, сведения службы чрезвычайных ситуаций и т. д.

Все современные модели телевизоров оборудованы встроенным ТВ-тюнером, который поддерживает стандарт DVB-T2. Чтобы принимать цифровой эфирный сигнал с их помощью, необходима только антенна ДМВ-диапазона. Для старых телевизоров, выпущенных до 2012 года, помимо антенны нужно использовать специальную телевизионную цифровую приставку.