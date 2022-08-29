Призрак 2008 года: cобытия на рынках повторяют времена краха Lehman

Однако речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул ожиданий не оправдала. Он дал понять, что готов пожертвовать сильными рынком труда в попытках обуздать инфляцию и также заявил, что “немного боли сейчас - лучше чем большая боль потом”.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - сказал глава ФРС.

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Фондовые рынки на этом фоне устремились вниз - американские индексы потеряли более 3% - чего не было уже относительно давно. Эхо речи Пауэлла продолжает раздаваться и сегодня утром - глобальный фондовый индекс упал до минимума за месяц, индекс доллара протестировал максимумы с июля, а доходности двухлетних казначейских облигаций США обновили максимум с 2007 года.

Распродажа облигаций и углубляющаяся инверсия кривой доходности трежерис отражает усиление ожиданий рецессии по мере ужесточения денежно-кредитной политики.

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Текущая распродажа, впрочем, выглядит вполне логично, учитывая ухудшающиеся экономические тенденции на фоне энергетического кризиса в Европе.

Более того, не стоит забывать и о слабых данных из Китая - локомотива мировой экономики всех последних лет. Кризис на рынке недвижимости КНР начался еще в прошлом году - многие застройщики не смогли расплатиться по облигациям, а ипотечные заемщики решили бойкотировать свои обязательства, поскольку их жилые объекты не сдаются в срок.

Но это все эпизоды одного большого процесса - кризиса, который развивается в мире еще с момента появления COVID-19 в 2020 году.

Здесь вполне логично провести параллели с кризисом 2008 года. Тогда процессы начали развиваться также задолго до всем известных событий. Еще в 2007-м году прекратил свое существование крупный банк Bear Stearns, однако это событие прошло почти незаметно.

В 2008-м у авторитетных экспертов сомнений в скором кризисе почти не было, да и долговой рынок указывал на рецессию, однако внешне все было достаточно спокойно. Тогда, почти как сейчас, вторая половина лета на фондовых рынках прошла очень позитивно - так продолжалось до осени.

Некоторые аналитики проводят параллели и сравнивают динамику индексов тогда и сейчас, и сходства действительно есть - динамика похода как две капли воды.

Впрочем, в остальном различия кардинальные. Сейчас Федрезерв и другие ЦБ мира ведут борьбу с инфляцией на фоне замедляющейся стремительными темпами экономики, и повышение ставок только усугубляет ситуацию.

А в сентябре ФРС начинает удвоенными темпами сокращать баланс, продавая бумаги по на 95 миллиардов долларов, что приведет к ужесточению финансовых условий на рынках.

Иными словами, как и в 2008 году в весеннюю стадию мы входим с целым багажом проблем. Приближение зимы означает еще более напряженные условия на рынке углеводородов, еще более сильное ценовое давление и перспективы улучшения общем картины пока не видно.

Вполне возможно, как и 14 лет назад нас ждут громкие банкротства или какие-то другие негативные события.