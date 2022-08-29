«Биннофарм Групп» нарастила выручку от продажи экспортной продукции в полтора раза

Входящая в Группу АФК «Система» фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» подвела итоги первого полугодия текущего года (пока неаудированные) и сообщила, что ее выручка по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросла на 16,3%, до 12,6 млрд рублей, при этом показатель OIBDA поднялся на 32% год к году и составил 3,4 млрд руб.

Что примечательно, основной рост выручки в этом году дали продажа экспортной продукции, увеличившаяся за первое полугодие в полтора раза (в первую очередь, за счет стран СНГ), и розница. Как отметили в самой компании, этому способствовало открытие официальных представительств «Биннофарм Групп» в 6 странах Союза независимых государств и активное продвижение флагманских брендированных продуктов компании в странах региона.

Что касается розницы, то, по словам генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, компания росла приблизительно в семь раз быстрее розничного рынка, укрепляя свои позиции, и в мае «вошла в десятку ведущих игроков российского розничного рынка».