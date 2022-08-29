Гросси: специалисты МАГАТЭ посетят Запорожскую атомную электростанцию на этой неделе

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправились на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси, передает «РИА Новости».

«Этот день настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС», — цитирует агентство главу организации.

Гросси уточнил, что специалисты прибудут на станцию позднее на этой неделе. Глава МАГАТЭ в очередной раз напомнил, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».

По данным The New York Times, станцию посетят специалисты «из нейтральных стран»: Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Представителей США и Великобритании в делегации нет, отмечало издание.

Ранее, как писал «Эксперт», президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал, что Париж получил от Москвы и Киева гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Французский лидер добавил, что «серьезно обеспокоен» обеспечением безопасности объекта.

Самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ с начала августа. В последние дни, в преддверии визита специалистов МАГАТЭ в Энергодар, обстрелы станции и прилегающих к ней районов участились.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 августа заявила, что расчеты киевских властей на срыв визита делегации МАГАТЭ не оправдаются. «Как бы то ни было, российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное — остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», — подчеркнула Захарова.