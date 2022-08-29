В ФСБ установили подозреваемого, который помог собрать бомбу для покушения на Дарью Дугину

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ назвали имя предполагаемого участника убийства дочери философа Александра Дугина, Дарьи Дугиной.

«В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Д. Дугиной вместе с Н. Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 г.р., который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Д. Дугиной», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что Цыганенко обеспечил бывшую военнослужащую ВСУ Вовк поддельными автомобильными номерами и документами из Казахстана, а также вместе ней собрал бомбу в гараже, который она арендовала на юго-западе Москвы. Еще до убийства Дарьи Дугиной Цыганенко выехал в Эстонию, куда позже отправилась и Вовк в сопровождении дочери.

Вечером 20 августа в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь российского философа Александра Дугина. ФСБ обвинила в организации и убийства Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. По данным ведомства, исполнителем является Вовк Наталья Павловна, «которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной».

Известно, что в настоящий момент женщина скрывается в Прибалтике. Возбуждено уголовное дело об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК), совершенном группой лиц по предварительному сговору.