Вице-премьер Белоусов: инфляция в России по итогам 2022 года составит 12-13%

Инфляция в России по итогам текущего года может составить 12-13%.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

«В целом за год мы ожидаем уровень инфляции примерно в диапазоне 12-13% с учетом тех тенденций, которые сегодня идут, что, конечно, гораздо позитивнее и гораздо оптимистичнее, чем мы ожидали еще два-три месяца назад, и, кстати сказать, сопоставимо с уровнем инфляции в западных странах», — сказал чиновник в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Вице-премьер указал на то, что в России сохраняется недельная дефляция. Если исключить сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию и услуги туризма, то «динамика цен находится около нуля».

«Это такая позитивная тенденция, хотя, конечно, скорее всего, некоторое повышение цен в пределах таргета сейчас будет происходить», — уточнил Белоусов.

Росстат на неделе с 16 по 22 августа 2022 года зафиксировал дефляцию на уровне 0,15% после дефляции в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа, в 0,14% с 23 июля по 1 августа (10 дней из-за перехода на расчет цен по понедельникам), в 0,08% с 16 по 22 июля, в 0,17% с 9 по 15 июля, в 0,03% со 2 по 8 июля. В середине этого месяца Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в России на 2022 год до 13,4% с 17,5% в мае. В июле Центробанк понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17% в июне.