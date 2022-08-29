Владислав Овчинский: в Москве разработали «умные» светильники для нефтегазового сектора

Производство управляемых взрывозащищенных светильников, которые применяются в том числе в шахтах и нефтехранилищах, запустили в Москве. В первый год планируют выпустить около 5 тысяч изделий. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Новая разработка компании позволяет оперативно получать информацию о состоянии всей сети электропитания, а также каждого отдельного светильника в виде отчета на электронную почту. Кроме того, решение сокращает необходимость периодического физического обхода с проверкой и снижает время нахождения людей на опасных для жизни и здоровья участках работы. Компания планирует за первый год выпустить порядка пяти тысяч светильников и наращивать объем в будущем. Продукция будет поставляться для нефтегазового сектора по всей стране», – рассказал Овчинский.

Глава департамента добавил, что столичные предприятия вносят существенный вклад в развитие нефтегазового сектора страны.

Управлять светильниками можно через онлайн-платформу Ambiot (компания-разработчик входит в МГК «Световые Технологии»). Интеллектуальная система объединяет в единую информационную сеть датчики, светильники, устройства управления и другое оборудование.

«Управление освещением уже хорошо утвердилось на рынке, но управляемых взрывозащищенных светильников до настоящего времени никто не производил. А такой запрос был со стороны нефтегазового сектора, где не менее, чем в других отраслях, важны контроль за освещением и снижение эксплуатационных расходов. Светильники для этого сектора должны отвечать строгим требованиям, например, сохранять работоспособность при экстремально низких температурах (до -60 градусов по Цельсию). Это же относится и к контроллерам, управляющим освещением», – рассказал директор департамента по системам управления компании «Световые Технологии» Антон Губарев.