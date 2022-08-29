Глобальная экономика столкнулась с крупнейшим за десятилетие вызовом

Центральные банки явно просчитались с масштабом вызовов, с которыми им сейчас пришлось столкнуться. Такой силы инфляции не было уже несколько десятилетий, предупреждают эксперты, и победить ее будет очень трудно. Об этом говорили главы центробанков и ведущие экономисты, собравшиеся в минувшие выходные в Джексон Холе, Вайоминг.

Многие выступавшие на симпозиуме придерживаются мнения, что глобальная экономика входит сейчас в новую, более сложную и жесткую фазу развития.

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«Как минимум следующие пять лет денежно-кредитная политика будет намного сложнее и труднее, чем в два десятилетия, предшествовавшие пандемии,- цитирует Financial Times (FT) заместителя директора МВФ Гиту Гопинат.- Мы сейчас оказались в условиях, когда перебои с поставками будут волатильнее тех, с которыми нам доводилось иметь дело. Это приведет к очень дорогим компромиссам при проведении денежно-кредитной политики».

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Темпы роста цен резко выросли из-за разрывов цепочек поставок, произошедших в результате коронавирусных локдаунов. Проблемы с поставками встретились с высоким потребительским спросом, который возник благодаря беспрецедентной финансовой и кредитной поддержке властей во время пандемии. В борьбе с высокой инфляцией центробанкам пришлось агрессивно повышать учетную ставку. Ситуация сложилась очень сложная. Многие экономисты сейчас считают, что центробанкам, с одной стороны, очень трудно налаживать цепочки поставок, а с другой, необходимо побыстрее восстановить стабильность цен. Это противоречие наверняка причинит сейчас экономике больше вреда, чем происходило в схожих случаях в прошлом.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что средства, имеющиеся в распоряжении центробанков, особенно, в развитых экономиках, малоэффективны в борьбе с инфляционным давлением.

«С помощью увеличения учетной ставки обычно борются с проблемами внутри экономики,- сказал он в Джексон Холе.- Поэтому я считаю это самым серьезным вызовом, с которым они (центробанки) столкнулись. Они поднимают ставку в надежде замедлить рост инфляции, но это только приводит к дальнейшему усилению проблем с поставками».

Руководство и ФРС, и ЕЦБ уверенно обещает вернуть стабильные цены. Глава главного американского банка Джей Пауэлл предупредил, что сейчас вероятны продолжительный период медленного роста экономик и ослаблений на рынках труда.

По мнению Гопинат, с особенно трудными задачами придется иметь дело ЕЦБ. В Европе высока вероятность стагфляционного медленного роста экономики и высокой инфляции из-за охватившего континент энергетического кризиса.

Малпасс обратил внимание на особую уязвимость развивающихся экономик, вызванную ужесточением денежно-кредитной политики глобальной финансовой системы.

Глава главного банка Кореи Чан Ён Ри подчеркнул, что перед центробанками стоит очень трудная и сложная экономическая задача. Вообще встреча в Джексон Холе проходила в заметной тревожной и напряженной обстановке несмотря на радость встречи банкиров после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

Бывший директор Bank of Israel Джейкоб Френкель, возглавляющий сейчас Группу 30, заявил, что мир столкнулся одновременно с несколькими кризисами: энергетическим, продовольственным, цепочек поставок и последствиями СВО на Украине.

Ситуацию осложняют сомнения в том, насколько жесткие меры кредитно-денежной политики потребуются для борьбы с непредсказуемыми колебаниями цепочек поставок и цен. На очень сильную неопределенность обратил внимание собравшихся и руководитель Swiss National Bank Томас Джордан.

Член управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель называет несколько последующих лет «Великой волатильностью» в противоположность двум предыдущим десятилетиям, которые экономисты называли «Великой умеренностью» из-за вялой динамики.

Многие финансисты и экономисты сейчас считают, что структурные силы, сдерживавшие давление от роста цен, а именно, глобализация и обширный рынок труда сделали разворот на 180 градусов.

Центробанки развитых экономик не одно десятилетие ставили перед собой задачу достижения 2-процентной инфляции. Сейчас же всем придется приспосабливаться и привыкать к более неоднородной глобальной экономике. Большинство экономистов полагают, что сейчас задачу по инфляции следует повысить до 3%. По словам Стефани Аронсон из Брукинговского института, 3-процентная инфляция даст центробанкам больше гибкости в борьбе с разрывами цепочек поставок и поддержке экономик во время спада.

Сейчас очень важно, считает FT, когда и как наиболее крупные центральные банки типа ФРС и ЕЦБ начнут реагировать на перемены. Профессор экономики из Гарварда Карен Динан, ранее работавшая в ФРС, полагает, что для главного американского банка и центробанков других развитых стран крайне рискованно даже поднимать этот вопрос до того, как они возьмут под контроль инфляцию.

«Им (центробанкам) необходимо делать все возможное для сохранения своего авторитета, а в отдельных случаях и для его восстановления,- объясняет она,- но им также обязательно следует очень хорошо подумать, прежде чем выбрать свою следующую цель».