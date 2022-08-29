Ефимов: в Москве за полгода 2022 года открыли шесть производств

Производственные объекты общей площадью 63 тыс. кв. метров открыли в Москве в январе-июне 2022 года. Новые предприятия дадут городу более 400 рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые шесть месяцев текущего года на территории города ввели в эксплуатацию шесть новых производственных объектов: завод автокомпонентов, производственный корпус по выпуску труб, научно-производственный цех, центр обработки данных, котельную и производственное многофункциональное здание. Общая площадь построек составляет 63 тысячи квадратных метров. На этих предприятиях появилось свыше 400 рабочих мест», – рассказал вице-мэр.

Среди новых предприятий – производство полимерных труб и комплексных решений для канализации компании «Синикон», которая расположится в префектуре ТиНАО. Первая очередь центра обработки данных откроется в Текстильщиках. Котельная для завода вооружений появится в районе Восточное Дегунино. В Нижегородском районе откроют многофункциональное производственное здание, там же реконструировали цех научно-производственного предприятия.

Автокомпоненты будут производить на новом заводе компании «Альфа Автоматив Техноложис» в районе Бирюлево Западное. Проект реализуют в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«Производство деталей для автомобилей разместилось на территории общей площадью 36,6 тысячи квадратных метров, которую город предоставил инвестору для реализации МаИП. Планируется, что там будут выпускать свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч комплектов легковых автомобилей в год. На данный момент уже завершена релокация и модернизация производственных мощностей предприятия с территории АМО «ЗИЛ», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

С марта 2022 года в Москве предоставляют ряд антикризисных мер поддержки бизнесу. Среди них - предоставление инвесторам в аренду земли для развития производств в столице по ставке один рубль в год. Так, бизнес может сократить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск продукции. На данный момент заключили семь таких договоров.