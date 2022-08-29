Европа попробует потушить пожар бензином

Поддержка населения – палка о двух концах: она может, как ослабить воздействие энергетического кризиса, так и усилить его. Все, как в крылатом выражении Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Речь идет об объявленном Брюсселем крупным пакете помощи европейским домохозяйствам, оцениваемом в 280 млрд долларов. Однако, попытка ослабить инфляцию может, напротив, усилить инфляционное давление, уменьшить в критический момент резервы правительств европейских стран и в конечном итоге усилить энергетический кризис вместо того, чтобы его ослабить, пишет Oil Price.
Дело в том, что политики хотят направить помощь не только тем, кто особенно сильно в ней нуждается. Вместо того, чтобы снизить спрос на энергию, как рассчитывали авторы идеи, снижение налогов на газ и субсидии вполне могут его повысить. Особенно сейчас в преддверии осени и зимы, когда ситуация приближается к кульминации и когда в Европе экономят едва ли не каждую, образно говоря, молекулу газа.
«Это тоже самое, что тушить огонь бензином,- говорит президент польского аналитического центра Forum Energii Джоанна Маковяк-Пандера.- Мы еще даже не достигли дня кризиса».
Щедрым планируется пакет помощи и в Великобритании, подчеркивается в исследовании Institute for Government. Пока поддержка фокусируется на зиме 2022-23 годов, но следует помнить, что прогнозы говорят о том, что в следующем году цены будут такими же высокими, как в этом, если не еще выше. Новому премьер-министру Соединенного Королевства следует быть готовым (или готовой) к выделению нового пакета помощи».
Кстати, французский энергетический гигант EDF подчеркнул, что половина британских домохозяйств может столкнуться этой зимой с острым дефицитом топлива по причине высоких цен на него.
Эксперты, наверное, устали фиксировать рекорды по ценам на энергию в Европе в этом году. На текущей неделе, в преддверии трехдневных профилактических работ и отключения «Северного потока 1» 31 августа, они в который уже раз обновились. Так же, как при июльском отключении газопровода, тогда, правда, на полторы недели и, между прочим, в отличие от нынешнего - запланированном, сейчас усиливаются страхи, что после окончания профилактики газ по трубам в Германию в даже в нынешнем формате, составляющем всего лишь 20% от его пропускной мощности, не пойдет.
Цены на газ превысили 3 тысячи долларов за тысячу кубов и из-за ежедневного многоразового употребления уже немного приелись. Для того, чтобы снять с глаз пелену обыденности, можно сравнить их (цены), скажем, с нефтью. Так вот, нынешние цены на газ эквивалентны ценам на нефть на уровне 518 доллара за баррель. Еще более впечатляюще выглядит нынешняя цена на электроэнергию в пересчете на нефть – она эквивалентна 1101 доллару за баррель.