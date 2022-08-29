Европа попробует потушить пожар бензином

Поддержка населения – палка о двух концах: она может, как ослабить воздействие энергетического кризиса, так и усилить его. Все, как в крылатом выражении Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Речь идет об объявленном Брюсселем крупным пакете помощи европейским домохозяйствам, оцениваемом в 280 млрд долларов. Однако, попытка ослабить инфляцию может, напротив, усилить инфляционное давление, уменьшить в критический момент резервы правительств европейских стран и в конечном итоге усилить энергетический кризис вместо того, чтобы его ослабить, пишет Oil Price.

Дело в том, что политики хотят направить помощь не только тем, кто особенно сильно в ней нуждается. Вместо того, чтобы снизить спрос на энергию, как рассчитывали авторы идеи, снижение налогов на газ и субсидии вполне могут его повысить. Особенно сейчас в преддверии осени и зимы, когда ситуация приближается к кульминации и когда в Европе экономят едва ли не каждую, образно говоря, молекулу газа.