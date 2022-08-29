Европа боится рецессии и пытается к ней готовиться

Самой беспокойной должностью в Старом Свете сейчас неожиданно стала должность министра энергетики. Причина понятна – энергетический кризис, который скоро уже как год сжимает Европу в своих крепких объятиях и не собирается отпускать. Министры энергетики собираются в этом году, наверное, чаще остальных. Вот и сейчас они должны встретиться по предложению чешского главного энергетика Петра Фиалы в самые ближайшие дни и обсудить, что делать с ценами на газ, превысившими на прошлой неделе 3,5 тыс. долларов за тысячу кубов, и как готовиться к предстоящей зиме. Поражают воображение цены и в других единицах измерения: в прошлую пятницу, 26 августа, они достигли, пишут Financial Times, 343 евро за МВт-час или 100 долларов за миллион британских термических единиц. На астрономические цены на газ и электроэнергию очень остро реагирует не только население, обогревающее газом дома и квартиры, но и работающая на нем промышленность. Европейская ассоциация производителей удобрений, например, предупредила 26 августа, что производство удобрений на континенте из-за высоких цен на газ уже сократилось на 70%.

В июле министры энергетики стран членов Евросоюза договорились о добровольном снижении потребления газа на 15% в августе 2022 – марте 2023 гг. Причем, если ситуация зимой резко ухудшится, что вполне вероятно, то снижение потребления станет обязательным. Кстати, в Германии, где энергетический кризис проявляется особенно остро, решили снизить потребление газа на 20%.

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На прошлой неделе цены на «голубое» топливо выросли почти на треть, потому что европейцы начали готовиться к предстоящей зиме и закачивать газ в подземные хранилища. Несмотря на то, что как минимум пять стран и особенно ФРГ преуспели в этом, ситуация от этого особенно легче не стала, потому что одних полных хранилищ для того, чтобы нормально пережить зиму, мало. Необходимы постоянные поставки газа, а с этим на континенте очень большие проблемы. Причем, европейцы сделали их себе сами, решив отказаться от российского газа и прочих энергоносителей из России. К тому же, в связи с засухой и резко выросшим летом потреблением электроэнергии в последние недели газ из хранилищ уже начали забирать на неотложные нужды.

В среду, 31 августа, как минимум, на три дня полностью прекращаются поставки российского газа в Германию по газопроводу «Северный поток 1», который закрывается на плановую профилактику. Причем, если в единственной работающей турбине будут найдены какие-то поломки или дефекты, то профилактика может затянуться на неопределенное время. Последние недели, до профилактики 31 августа, газопровод работал всего лишь на 20% проектной мощности. Не удивительно, что цены на газ в Европе сейчас более чем в 10 раз выше, чем по другую стороны Атлантического океана, где миллион британских термических единиц стоит порядка 10 долларов. Причем, даже эта цена является максимальной в Америке за последние полтора десятилетия.

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Министр энергетики Дании Дан Йоргенсен очевидно решил похвалить сплоченность Европы во время энергетического кризиса и заявил в минувшую пятницу о том, что «Евросоюз в поразительном единстве встречает эти очень трудные времена». Слова главного датского энергетика были встречены улыбками, потому что споры членов ЕС при принятии практически всех решений ни для кого уже давно не являются секретом. Вот и сейчас все ждут экстренную встречу европейских энергетиков с большим скепсисом, потому что на ней в числе многого прочего будет наверняка обсуждаться и оказание помощи тем соседям, где с газом особенно тяжело.

Пока политики спорят о том, кто, сколько и кому должен будет давать газа в случае необходимости, фермеры и производители удобрений предупреждают об опасности потери значительной части урожая как в этом, так и в следующем годах из-за очень высоких цен на удобрения.

«Мы ожидаем резкого роста цен (на азотные удобрения) в предстоящие недели»,- предупредил Крис Лоусон из консалтинговой компании CRU.

Азотным удобрениям уделяется особенно большое внимание, потому что они обеспечивают две трети питательных веществ для почвы и растений. Чем ниже будет урожай в этом году, тем, естественно, выше будут цены на продукты в магазинах.

«Европейский сектор производства удобрений находится в серьезном кризисе из-за кризиса на газовом рынке»,- констатирует невеселую реальность гендиректор одного из производителей удобрений Джейкоб Хансен.

В качестве доказательства своих слов он приводит далеко не полный список крупных европейских химических компаний, уже резко сокративших производство удобрений: например, Yara в Норвегии, BASF в Германии и Grupa Azoty в Польше.