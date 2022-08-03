S&P 500: дисконтирование денежных иллюзий

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который даже CNBC в проброс называл «неоднозначным» и «провокационным», держал вчера в напряжении рынки с самого утра. Падали индексы в Китае, Гонконге и, конечно, на Тайване. Снижались акции в Европе и США. Росли в цене доллар и золото. Деньги уходили из рисковых активов в защитные.

В военный конфликт или какой-либо силовой инцидент рынки не очень-то верили, хотя совсем не допускать такую возможность, естественно, не могли. Но и само по себе дальнейшее ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира, грозящее нарушением торговых и иных деловых связей, чревато мировой рецессией.

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Все-таки на КНР, по итогам 2021 года, приходилось, согласно расчетам МВФ, 18,62% мирового ВВП по паритету покупательной способности, а на США – 15,74%. Да и Тайвань – важнейшее звено мировых цепочек поставок. Достаточно вспомнить крупнейшего производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – ключевого игрока, влияющего не только на рынок полупроводников, но и на автопром и другие отрасли.

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При этом экономика КНР во втором квартале уже замедлилась до 0,4% в годовом выражении, а ВВП США по итогам I полугодия и вовсе оказался в минусе. В американских СМИ сейчас не принято называть эту ситуацию рецессией – чаще говорят о такой перспективе в будущем. Дело в том, что в США за датировку экономических циклов отвечает NBER, а оно свой вердикт еще не вынесло.

У демократов есть надежда, что до ноябрьских выборов в палату представителей рецессию официально так и не объявят, так что президент США и его окружение охотно вступают в споры о терминах. Политический смысл в этом есть, но он не слишком велик: большинство американцев, согласно опросам, все равно уверено, что ситуация в экономике описывается именно тем словом, которое им советуют не употреблять.

Главный тезис тех, кто говорит, что рецессии нет – неплохая ситуация на рынке труда. Статистика периодически наносит удары по этому аргументу, но они пока не так сильны, чтобы он рухнул. Вчера был нанесен очередной – количество вакансий в США в июне упало до девятимесячного минимума. Это признак снижения спроса на рабочую силу и, как минимум, той самой перспективы рецессии.

Но для рынка это выглядело не так плохо и играло на тех, кто еще на прошлой неделе решил, что ФРС готова замедлить ужесточение денежно-кредитной политики, а то и отказаться от него. В несколько неуклюжих высказываниях председателя Федрезерва Джерома Пауэлла они смогли услышать намек на то, что тот поступит именно так, если ситуация в экономике ухудшится. И когда самолет с Нэнси Пелоси благополучно приземлился на Тайване, акции немедленно стали расти, а фондовые индексы США вышли в плюс.

Однако рост ценных бумаг мешает Федрезерву в борьбе с инфляцией, смягчая финансовые условия, за ужесточение которых он бьется, повышая ставку и сокращая баланс. Да и слухи о том, что политика ФРС скоро совершит разворот на 180 градусов, снижают ее эффективность. Неудивительно, что три президента федеральных резервных банков, поочередно выступавшие во вторник, постарались развеять вредные фантазии.

Мэри Дейли из ФРБ Сан-Франциско заявила, что предстоит проделать большую работу, прежде чем инфляция будет взята под контроль. Она указала, что не следует рассматривать значительное повышение ставки как признак того, что ФРС завершает цикл ужесточения.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметил, что увеличение ставки еще на 50 б.п. в сентябре разумно, но и подъем на 75 б.п. «также может быть приемлемым». А Лоретта Местер из ФРБ Кливленда сообщила, что желает увидеть «очень убедительные доказательства» того, что ежемесячный рост цен замедляется.

Этого оказалось вполне достаточно. S&P 500 по итогам дня упал на 0,67%, Nasdaq Composite – на 0,16%, а Dow Jones Industrial Average – на 1,23%. Доходность эталонных U.S. 10 Year Treasury взлетела с утренних 2,575% до 2,774%.

Срочный же рынок, согласно CME FedWatch Tool, повысил вероятность подъема ставки на 75 б.п. в сентябре до 41,5%. Ровно такой она и была неделю назад перед злополучным выступлением Джерома Пауэлла.

