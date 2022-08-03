Акции дня: бумаги VK Group растут в ожидании отчета

В лидеры торгов вышли бумаги российской VK Group по итогам торгов на Мосбирже в среду, 3 августа. За день котировки выросли на +10,07% до 402,4 руб. за глобальную депозитарную расписку (ГДР).

Трейдеры покупали бумаги в ожидании отчета компании за второй квартал 2022 года, который скорее всего преподнесет приятные сюрпризы. Кроме того, IT-отрасль на данный момент получает различные меры поддержки со стороны правительства РФ. Помимо этого, рекламные доходы российских IT-компаний выросли из-за интереса к рекламе на отечественных площадках, после введения ряда санкций.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,63% до 2123,92 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,91% до 1105,99 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:37 мск составила 97,54 долларов за баррель (-2,98%). Российская валюта слабела – 60,58 руб. за доллар.