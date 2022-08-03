«АвтоВАЗ» запускает «квест» по сокращению работников

«АвтоВАЗ» переживает радикальную реорганизацию. В частности, замену на главном конвейере моделей на платформе Renault на седаны и универсалы «Веста». С этой целью демонтируется оснастка в Ижевске, и перевозится в Тольятти для налаживания производства с 1 марта 2023 года уже обновленных автомобилей.

В Удмуртии же, на бывшем заводе «ИжАвто», останется только мелкая и средняя штамповка, а также производство пластиковых деталей. И только на ближайшие месяцы, для создания задела. К весне следующего года вся оставшаяся оснастка тоже будет перевезена в Тольятти. Дальнейшая судьба завода пока неизвестна.

Статья по теме: Автопром проехал нижнюю точку

Работникам выплатят компенсации

В связи с таким поворотом событий на предприятии грядет массовое — вдесятеро — сокращение персонала. Стоит отметить, что в настоящее время штатная численность работников составляет около 2 тысяч человек, а до февраля текущего года на предприятии работало 3100 человек. По данным Дром.ру, увольнения предполагается производить по соглашению сторон (статья 1.1.77 ТК РФ).

Проработавшие на заводе 20 лет, получат пять, от 20 до 30 лет – 6, а ветераны, проработавшие на «ИжАвто», затем «Ладе Ижевск» более 30 лет — 7 среднемесячных зарплат. В случае же увольнения «в связи с переводом к другому работодателю» выходное пособие составит 5 средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Это, конечно, значительно меньше, чем на закрывающихся «иномарочных» заводах, но намного больше принятых в России в подобных ситуациях выплат. Более того, сотрудницам ООО «Лада Ижевск», находящимся в декрете, продлят оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 4 лет или до конца 2023 года.

Есть версия, что такие «проявления гуманизма» связаны с предстоящими в сентябре выборами руководства Удмуртии, однако хотелось бы верить, что относительно высокие компенсационные выплаты свидетельствуют о повысившейся в текущей экономической ситуации, вызванной сложными внешнеполитическими обстоятельствами, социальной ответственности работодателя и желанием, пережив тяжелые времена, вернуть кадры на производство.

Напомним, что в конце июля профсоюз «Лада-Ижевск» написал открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором пожаловался на ситуацию на простаивающем заводе.

Статья по теме: «АвтоВАЗ» «дает шанс на жизнь» Lada Largus

«АвтоВАЗ» создаст в Ижевске индустриальный парк

Между тем, в середине сегодняшнего дня появлялось сообщение компании о том, что «АвтоВАЗ» планирует в перспективе начать выпуск новой модели LADA (возможно, на базе «Весты») именно на заводе в Ижевске. Похоже, что таким образом в автопроизводитель попытался смягчить остроту ситуации и дать понять, что речь не идет о массовых увольнениях в чистом виде.

В компании признали, что намерены развивать на ижевском заводе штамповочное и пластиковое производства для локализации импортируемых компонентов. Но это, как утверждают на «АвтоВАЗе», является лишь частью плана поддержки сотрудников и делается для обеспечения максимально возможной загрузки персонала на площадке.

В целом «блок поддержки» предполагает «реализацию на площадке “Лада-Ижевск” проекта по выпуску нового автомобиля» и «создание "Индустриального парка Лада-Ижевск", с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест», сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Также рабочим предлагают пройти переобучение или перевестись на другие позиции внутри предприятия или даже всей группы «АвтоВАЗ». Кроме того, утверждается, что они смогут пройти переобучение за счет компании и получить новые профессии, востребованные на рынке труда в Ижевске и Удмуртии.

Еще одна новость, озвученная «АвтоВАЗом» параллельно с касающимися ситуации в Удмуртии, заключается в том, что LADA продолжает расширять модельную гамму автомобилей семейства Granta 2022 модельного года. В среду бренд запустил версии #CLUB с оригинальной внешней отделкой для седана и лифтбека Granta и ориентированная на туризм Quest для Granta Cross. Что ж, намек понятен: раз в производство выпускаются новые версии авто, значит дела у автогиганта в целом иду не так уж плохо. Вот только настоящий «квест», похоже, предстоит тем вазовским работникам, которым предстоит попасть в ижевский «клуб» сокращаемых.