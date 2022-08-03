Дефляция в России в последнюю неделю июля составила 0,14%

Росстат с 23 июля по 1 августа 2022 года (за 10 дней) зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,14% после дефляции в 0,08% с 16 по 22 июля, дефляции в 0,17% 9 — 15 июля и дефляции в 0,03% 2 — 8 июля.

Отмечается, что с начала 2022 года к 1 августа цены выросли на 11,16%.

С 23 июля по 1 августа на 1,1%, подешевели яйца; соль упала в цене на 0,9%, пшено — на 0,8%, гречневая крупа — на 0,6%, колбасы вареные и подсолнечное масло — на 0,4%. Подорожали мясные консервы для детского питания (рост цен на 0,7%), баранина (0,5%), шоколадные конфеты (0,4%), а также говядина и черный чай черный (0,3%).

Овощи и фрукты стали дешевле на 3,9%. Картофель подешевел на 7,8%, свекла — на 7,1%, морковь — на 6,1%, капуста — на 5,2%. Также снизились цены на бананы (4,3%), огурцы (4,1%), помидоры (2,5%), яблоки (2,1%) и лук (1,4%).

В числе подешевевших непродовольственных товаров оказались доски ДСП, цены на которые снизились на 1,3%, телевизоры (спад на 1%) и электропылесосы (0,6%).

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета в среднем по РФ выросла на 2,6% (неделей ранее рост составил 3,9%).

Данные за последнюю неделю июля свидетельствуют о том, что годовая инфляция в РФ замедлилась на к августа до 15,27% с 15,37% на 22 июля, 15,46% на 15 июля, 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Напомним, Центробанк 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%. Одновременно с этим регулятор понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024-й.

Как поясняет «Интерфакс», Росстат с августа при расчете недельной инфляции вернулся к регистрации потребительских цен по понедельникам, а не по пятницам, поэтому в этот раз замер динамики цен был сразу за 10 дней. С января по август 2022 года ведомство рассчитывал недельную инфляцию, регистрируя цены по пятницам (до 2022-го это происходило по понедельникам). Тогда Росстат объяснял переход тем фактом, что регистрация цен в пятницу «позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу». Решение вернуться с августа к регистрации цен в понедельник «учитывает многообразие региональных особенностей и специфику работы торговых организаций и предприятий сферы услуг», передает агентство.