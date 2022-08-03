Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в июле оказались ниже ожидаемых

Минфин РФ сообщил, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета по итогам июля оценивается в 284,8 млрд рублей, что ниже прогнозного показателя на 74,7 млрд рублей. В августе федеральный бюджет, по оценкам министерства, должен получить 359,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина.

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«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2022 года составило -74,7 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет +284,8 млрд руб.», — уточнили в пресс-службе министерства финансов РФ.

В августе, по прогнозам ведомства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере +359,5 млрд рублей. В Минфине также отметили, что на эти средства не будут осуществляться закупки валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил.