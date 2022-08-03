Элегантные шорты превращаются… в гиганта капитализации

Похоже, любители из Reddit WallStreetBets, благодаря которой в прошлом году профессионалы, «шортившие» акции GameStop и AMC, лишились миллиардов долларов, снова на коне. Во всяком случае, многие подозревают именно этих розничных инвесторов, объединенных сетью, в создании очередной мировой сенсации: акции гонконгской AMTD Digital, IPO которой прошло только 15 июля, выросли ко вторнику на 21000% — с $7,8 до $1679 долларов. Ее капитализация взлетела выше $310 млрд, что сделало компанию одной из крупнейших в мире по этому параметру.

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«Розничная армия Reddit вернулась, — заявила CNN. — Малоизвестная гонконгская компания, похоже, стала последней навязчивой идеей трейдеров на популярном форуме WallStreetBets».

AMTD Digital во вторник стоила больше, чем Shell, хотя ее выручка за год, закончившийся в апреле 2021 года, составила всего $25 млн. Эта компания, развивающая цифровой бизнес, включающий финансовые услуги, во вторник оказалась в мировом топ-3 этого сегмента рынка. В тот момент, когда ее капитализация ненадолго превысила $400 млрд, она обходила JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, уступая лишь Berkshire Hathaway.

В самой гонконгской компании были, казалось, удивлены не меньше всех прочих и даже распространили специальное заявление в связи со взлетом своих акций.

«Насколько нам известно, для этого нет никаких существенных обстоятельств, событий или других вопросов, связанных с бизнесом и операционной деятельностью нашей компании с даты IPO», — говорится в этом заявлении.

Похоже, что и на WallStreetBets некоторые были серьезно обескуражены этой ситуацией. «Откуда взялась эта AMTD Digital, — писали там. — Что я пропустил?»

Кое-кто подозревает, в частности, самих владельцев бизнеса. «Низкое количество акций компании в свободном обращении означает, что крупным акционерам легче поднять цену акций», — пояснял Bloomberg аналитик Valuable Capital в Гонконге Томас Нип.

Но СМИ сомневаются, полагая, что этот Pump&Dump (так называют подобную накачку котировок малоликвидных бумаг с тем, чтобы потом сбросить их) мог быть делом рук кого-то совсем другого. По данным Quiver Quantitative, во вторник тикер HKD стал самым популярным упоминанием в чате Reddit WallStreetBets. Брокеры тоже заговорили об активизации розничных клиентов. «Медведи» же были просто в бешенстве.

«Значит, мы вот так просто проигнорируем слона в комнате — акцию-мем стоимостью $400 млрд? — написал в своем микроблоге знаменитый ‘шортист’ Джим Чанос. — У нас буквально слушания были в Конгрессе по поводу 30-миллиардных взлетов GME и AMC, но тишина сегодня».

Впрочем, игра, похоже, уже сделана. Акции AMTD Digital упали на 40% в среду, и кто-то зафиксировал тем самым неплохую прибыль.