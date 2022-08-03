«Газпром» заявил, что вернуть турбину для «Северного потока» не дают санкции и действия Siemens

В компании «Газпром» указали на то, что возврат газотурбинного двигателя на отправную станцию «Северного потока» невозможен из-за действий Siemens в условиях антироссийских санкций.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной», — цитирует «Интерфакс» заявление компании.

Ранее в «Газпроме» отмечали, что маршрут транспортировки из Канады газотурбинного двигателя для трубопровода был изменен, и этот актив оказался под риском новых санкций. Это произошло из-за того, что из Канады агрегат повезли в Россию через Германию — теперь российской компании нужно получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от Евросоюза с Лондоном.

Пропускная мощность «Северного потока» достигает 167 млн куб. м газа в сутки, однако прокачка снижается из-за сбоя графика обслуживания оборудования отправной компрессорной станции «Портовая», где установлены агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. В связи с введенными Канадой санкциями с ремонтной базы Siemens Energy в РФ к положенному сроку не вернулась одна турбина, между тем подошло время капитального ремонта других двигателей. Российская сторона настаивает на том, что для провоза агрегата в РФ, а также техобслуживания других двигателей магистраль необходимо не только освободить от рестрикций Канады, но и получить гарантии неприменения санкций со стороны ЕС и Великобритании.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам председателя правления Siemens Energy Кристиана Бруха, компания продолжает контакты с «Газпромом» по возвращению отремонтированной турбины для «Северного потока», однако единство в этом вопросе так и не достигнуто. Брух отметил крайнюю заинтересованность компании в возвращении турбины в Россию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посетивший производственную площадку Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, заявил что турбина работоспособна и ничего со стороны Германии не противодействует ее транспортировке в РФ. По словам Шольца, российская сторона должна сообщить, «что она нуждается в ней» и предоставить таможенные и транспортные документы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что «нет никаких санкций в газовой сфере, которые бы запрещали использование этой турбины».