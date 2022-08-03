Глава МИД Китая назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань «абсолютным фарсом»

Член Госсовета КНР и глава Министерства иностранных дел этой страны Ван И сделал очередное заявление по поводу визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, назвав происходящее «абсолютным фарсом».

Соответствующее заявление высокопоставленный китайский чиновник сделал в ходе встречи глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже.

«Это абсолютный фарс», — приводятся слова Ван И в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Глава министерства отметил, что американские политики «под флагом демократии осуществляют бесцеремонные вмешательства во внутренние дела КНР». По его убеждению, глава администрации острова Цай Инвэнь и силы, выступающие за независимость Тайваня, «вцепились в США и предали национальные интересы». Ван И заверил, что Китай обязательно накажет своих обидчиков. «Играющие с огнем точно добром не кончат, а обидчики Китая обязательно понесут наказание», — цитирует главу МИД КНР пресс-служба ведомства.

Ранее сегодня официальный представитель министерства Хуа Чуньин заявила, что китайские власти обязательно применят все возможные контрмеры в ответ на визит Пелоси на Тайвань вопреки настойчивым протестам Пекина. «Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказала официальный представитель ведомства. Она добавила, что приезд Пелоси в Тайбэй «серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе», по факту такие действия следует воспринимать как «сигнал в поддержку сепаратистам Тайваня». Дипломат уточнила, что Вашингтон и сторонники так называемой независимости острова «понесут всю ответственность» за контрмеры и санкции КНР против США.

Напомним, лайнер, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань 2 августа, в 17:45 мск. В свете визита политика на остров глава китайского МИД заявил, что «отдельные лица в США непрерывно бросают вызов суверенитету Китая по вопросу Тайваня, выхолащивают политику "одного Китая" и даже умышленно пытаются искусственно создать инцидент в Тайваньском проливе». По мнению Ван И, некоторые американские деятели «открыто играют с огнем» по данному вопросу. «Нарушение Вашингтоном своих обязательств является постыдным, только и может, что приблизить на шаг крах репутации США», — резюмировал министр.

Как писал накануне «Эксперт», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая решение спикера палаты представителей США приехать в Тайвань, назвал такой шаг провокацией, которая ведет к нарастанию напряженности в регионе. Как отметил представитель Кремля, это фиксируют все страны мира. Песков подчеркнул, что Москва полностью солидарна с Пекином.