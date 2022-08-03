Глава Siemens объяснил, почему турбину не могут отправить в Россию

Siemens Energy продолжает контакты с «Газпромом» по возвращению отремонтированной турбины для «Северного потока», однако единство в этом вопросе так и не достигнуто. Об этом заявил председатель правления компании Кристиан Брух на пресс-конференции после осмотра турбины канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС. Брух также отметил крайнюю заинтересованность компании в возвращении турбины в Россию.

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«С нашей стороны, все документы, таможенные документы готовы, но нам нужно участие клиента, то есть "Газпрома". Диалог с "Газпромом" продолжается, обсуждается, чего не хватает. Диалог есть, но нет единства», — заявил Брух.

Посетив производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, Шольц сообщил, что турбина работоспособна и ничего со стороны ФРГ не противодействует ее транспортировке в Россию. По его словам, российская сторона должна сообщить, «что она нуждается в ней» и предоставить таможенные и транспортные документы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что «нет никаких санкций в газовой сфере, которые бы запрещали использование этой турбины».

