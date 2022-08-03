Что приготовил Пекин для США в ответ на тайваньскую провокацию

Предостережение Си Цзиньпина Джо Байдену относительно того, что, играя с огнем, можно обжечься, не подействовало. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все же залетела на денек на Тайвань несмотря на все угрозы и предостережения, раздававшиеся из Пекина. Теперь от китайцев ждут ответной реакции, потому что после стольких угрожающих заявлений, в том числе и на самом высоком уровне, не отреагировать на вояж Пелоси он не может – на Востоке крайне важно не потерять лицо.

После того, как самолет с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, последовала новая порция жестких заявлений китайской стороны. Появились и первые ответные меры. Китай запретил, например, импорт песка и более двух тысяч продуктов и изделий с Тайваня, т.е. прибег к экономическому давлению. Пока только на мятежный остров, но в запасе у него и мера, которая может больно ударить и по Соединенным Штатам. Пекин может организовать, например, блокаду Тайваня или запретить экспорт на остров металлов, необходимых для производства главного экспортного товара Тайбэя – микрочипов. Запрет на поставки редкоземельных металлов наверняка спровоцирует новый виток еще не закончившегося кризиса чипов, в глобальном производстве которых доля Тайваня доходит до 40%. Кризис очень больно ударит по всем развитым и развивающимся странам, включая и США. Причем, американским компаниям достанется, пожалуй, даже сильнее, чем компаниям из других стран. Конечно, американский Конгресс недавно принял закон о развитии собственного производства чипов в Америке, но для его реализации потребуется время.