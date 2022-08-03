Что приготовил Пекин для США в ответ на тайваньскую провокацию

Предостережение Си Цзиньпина Джо Байдену относительно того, что, играя с огнем, можно обжечься, не подействовало. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все же залетела на денек на Тайвань несмотря на все угрозы и предостережения, раздававшиеся из Пекина. Теперь от китайцев ждут ответной реакции, потому что после стольких угрожающих заявлений, в том числе и на самом высоком уровне, не отреагировать на вояж Пелоси он не может – на Востоке крайне важно не потерять лицо.
После того, как самолет с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя, последовала новая порция жестких заявлений китайской стороны. Появились и первые ответные меры. Китай запретил, например, импорт песка и более двух тысяч продуктов и изделий с Тайваня, т.е. прибег к экономическому давлению. Пока только на мятежный остров, но в запасе у него и мера, которая может больно ударить и по Соединенным Штатам. Пекин может организовать, например, блокаду Тайваня или запретить экспорт на остров металлов, необходимых для производства главного экспортного товара Тайбэя – микрочипов. Запрет на поставки редкоземельных металлов наверняка спровоцирует новый виток еще не закончившегося кризиса чипов, в глобальном производстве которых доля Тайваня доходит до 40%. Кризис очень больно ударит по всем развитым и развивающимся странам, включая и США. Причем, американским компаниям достанется, пожалуй, даже сильнее, чем компаниям из других стран. Конечно, американский Конгресс недавно принял закон о развитии собственного производства чипов в Америке, но для его реализации потребуется время.
Здесь следует иметь в виду, что несмотря на все разногласия КНР является крупнейшим торговым партнером Республики Китай, как официально называется Тайвань.
Если говорить об экономике, то не стоит забывать и значение Тайваньского пролива, одной из наиболее загруженных водных артерий планеты, для глобальной торговли и цепочек поставок. Любой конфликт в проливе, отделяющем Тайвань от материка, может привести к очень серьезным негативным последствиям как для глобальной торговли, так и для глобальной экономики.
Кстати, китайские военные в последние месяцы неоднократно заявляли американским собеседникам, что Тайваньский пролив является не международными водами, а территориальными водами КНР со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, закрытие пролива – палка о двух концах, удар от которой может оказаться больнее для китайской экономики.
Естественно, китайские военные не стали препятстввать прилету самолета с Нэнси Пелоси на борту и не стали нападать на Тайвань, власти которого очень рады визиту третьего по значимости политика в США. Но все же, определенные меры силового характера Министерство обороны КНР уже приняло. Речь идет о широкомасштабных военных учениях НОАК со стрельбами боевыми снарядами. Они продлятся четыре дня и, как кольцом, окружат Тайвань со всех сторон.
Президент Байден заявил в мае, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Пекина, но все уже привыкли, что на следующий день после подобных заявлений американского лидера его помощники дают разъяснения. Так же было и два месяца назад. В мае оказалось, что Байден имел в виду то, что США поставят на остров вооружения согласно существующим между Вашингтоном и Тайбэем соглашениям.
Наиболее ожидаемой реакцией силового характера со стороны Пекина может быть резкое увеличение вторжений китайских военных самолетов в воздушное пространство Тайваня, что происходит довольно часто. Рекордным был установлен 4 октября прошлого года. Тогда в воздушное пространство острова вторглись 56 самолетов ВВС КНР. В ноябре 2021 г. Пекин отреагировал массовым воздушным вторжением на визит на Тайвань небольшой делегации американских законодателей. Тогда воздушные границы острова нарушили 15 военных самолетов материкового Китая.
Китай может отправлять самолеты к Тайваню и дни, и недели, и месяцы. Островной ПВО остается только посочувствовать, если НОАК прибегнет к таким воздушным вторжениям, которым тайваньцам придется как-то противостоять.
Рупор КПК издание Global Times даже предлагает пустить военные самолеты не только над тайваньскими водами, но и над территорией самого острова с тем, чтобы спровоцировать тайванские власти сбить их, что наверняка приведет к нападению НОАК на остров.
Самым провокационным ответом Пекина, правда, не на визит непрошенных гостей из Вашингтона, а на приглашение президента Клинтона президенту Тайваня Ли Дэнхуэю посетить США, были испытательные запуски ракет в непосредственной близи от острова летом 1995 года. В результате тех испытаний было остановлено воздушное и морское движение в Тайваньском проливе.
Китай может также захватить один из маленьких островков, принадлежащих Тайбэю. Речь может идти об островах Цзиньмэнь или трех атоллах архипелага Пратас. Впрочем, по мнению большинства политологов, такие действия НОАК маловероятны, потому что они могут испугать ряд стран в Юго-Восточной Азии, у которых имеются территориальные споры с Пекином.
Пекин уже неоднократно вводил санкции против тайваньских лидеров, включая запреты на поездки на материк. Впрочем, эта мера, к которой китайское руководство может прибегнуть и сейчас, малоэффективна, потому что тайваньские высокопоставленные чиновники редко ездят в Китай.
Пекин наверняка прибегнет к каким-то дипломатическим мерам. Например, отзовет из Вашингтона своего посла Цинь Гана. Кстати, в 1995 г., кроме ракетных испытаний, Пекин отозвал своего посла из США.
В прошлом году Пекин отозвал своего посла из Литвы после того, как литовские власти разрешили Тайваню открыть в Вильнюсе представительство под названием «Республика Китай».