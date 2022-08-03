Лайнер с Нэнси Пелоси покинул Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань.

Самолет с политиком на борту вылетел из аэропорта Тайбэя, передает ТАСС. Сообщается, что следующим пунктом азиатского турне Пелоси станет Сеул.

Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань накануне вечером, 2 августа, несмотря на протест Пекина. Сегодня, 3 августа, спикер Палаты представителей встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь и посетила заксобрание региона — Законодательный юань. Визит Пелоси стал первым для американского политика подобного ранга за последние 25 лет, он вызвал резко негативную реакцию властей китайских властей.

Член Госсовета КНР и глава Министерства иностранных дел страны Ван И, комментируя действия Пелоси, назвал происходящее «абсолютным фарсом». Министер отметил, что США «под флагом демократии осуществляют бесцеремонные вмешательства во внутренние дела КНР». Ван И заверил, что Китай обязательно накажет своих обидчиков. «Играющие с огнем точно добром не кончат, а обидчики Китая обязательно понесут наказание», — цитирует главу МИД КНР пресс-служба ведомства.

Официальный представитель министерства Хуа Чуньин заявила, что Пекин обязательно применит все возможные меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань. «Китай примет все необходимые контрмеры, чтобы решительно защитить национальный суверенитет и территориальную целостность», — сказала официальный представитель ведомства. Она добавила, что приезд Пелоси в Тайбэй «серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе», по факту такие действия следует воспринимать как «сигнал в поддержку сепаратистам Тайваня». Дипломат уточнила, что Вашингтон и сторонники так называемой независимости острова «понесут всю ответственность» за контрмеры и санкции КНР против США.