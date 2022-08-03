Максимальная ставка по вкладам упала ниже 7%

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 6,93%. По сравнению со второй и первой декадой июля она снизилась на 0,72%, за месяц — на 0,79%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в июле 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада июля — 7,65%; II декада июля — 7,65%; III декада июля — 6,93%», — говорится в сообщении ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,82%; от 91 до 180 дней — 6,72%; от 181 дня до 1 года — 6,65%; на срок свыше 1 года — 7,08%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

