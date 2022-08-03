На Avito начали торговать местами в очереди на вход в магазины H&M

На сервисе объявлений Avito предлагают попасть в столичную точку сети H&M без необходимости стоять в очереди.

В одном из соответствующих объявлений указано, что продается место в начале очереди в магазин в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре, стоимость — 500 руб.

О том, что магазины H&M в Москве заработали для того чтобы распродать запасы товаров перед уходом сети из России, стало известно накануне, 2 августа. В частности, открылась точка сети в ТЦ «Метрополис». Кроме того, возобновил работу магазин H&M в «Авиапарке». Сообщалось, что товаров скопилось на 50 недель работы.

Сразу же после этой новости в соцсетях появились видео с гигантскими очередями, образовавшимися в торговых центрах, где заработали точки. Спустя два часа очереди на вход в магазины H&M достигали 200 человек.

В среду, 3 августа, магазин H&M открылся также в Санкт-Петербурге, в ТРК «Галерея», пишет «Фонтанка». Издание отмечает, что цены в сети остались такими же, как до закрытия.

В июле шведская компания объявила о прекращении деятельности в России. Сеть заявила, что планирует продать свой бизнес в РФ, эту информацию подтвердило министерство промышленности и торговли. В пакет готовящихся к продаже активов H&M входят права на аренду примерно 170 магазинов в 65 городах, распределительный центр площадью 60 тысяч квадратных метров и запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью 210 млн долларов.