Нефть продолжает танцевать вокруг сотни

Сегодня, 3 августа, ОПЕК+ озвучит итоги заседания, на котором примет решение в отношении уровня добычи нефти странами, заключившими ранее договоренность о его сокращении. Как ожидается, пишет Finmarket, организация подтвердит запланированный уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

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Аналитики уверены, что основными факторами, которые будет учитывать ОПЕК+ при принятии решения, являются неопределенный экономический прогноз, сохраняющиеся ограничения в китайской экономике и признаки слабости со стороны спроса на сырье. Это не позволит значительно увеличить объем поставок нефти на рынок, несмотря на активные просьбы США пойти на такой шаг для снижения уровня цен.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent к 8:31 мск подросла на 0,22%, до 100,32 доллара за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь к этому времени снизилась на 0,13%, до $94,30.

Перспективы роста предложения неубедительны

Цены на нефть остаются под влиянием двух ключевых факторов: угрозы рецессии и дефицита поставок, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. При этом первый фактор приобретает все больший вес, поскольку инфляция остается рекордной, а индикаторы деловой активности во многих странах мира ухудшаются. Спрос на топливо пока остается сильным, но уже осенью, после завершения активного автомобильного сезона, он может ощутимо замедлиться.

Сегодня в фокусе рынка будет очередное заседание ОПЕК+, на котором члены альянса будут решать: стоит ли увеличивать добычу в сентябре, подтверждает аналитик. В рамках сделки от 2020 года все сокращения завершаются в августе, поэтому дальнейший рост пока под вопросом. При этом на рынке много скептиков, которые считают, что резервные мощности Саудовской Аравии не так высоки, чтобы кардинально переломить рыночную ситуацию.

Одновременно с этим на горизонте маячит эмбарго на нефть из России со стороны ЕС, а также планируемое завершение продаж нефти из SPR в США. Определенные коррективы может внести и сезон ураганов в Мексиканском заливе. Так что перспективы роста предложения в мировом масштабе выглядят неубедительными.

Цены на Brent держатся в районе 100 долл. за баррель. Техническая картина, указывает Галактионов, располагает к снижению, но причин для существенного спуска ниже 90-95 долл. за баррель сейчас нет. Даже эти уровни могут быть достигнуты еще не скоро, поскольку физические рынки остаются напряженными.

Неожиданности не предполагаются

Нефть на этой неделе пока ведёт себя как типичный рисковый сырьевой актив, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. В понедельник она резко упала со 108 ниже 100 долл. за баррель Brent. Это было связано во многом с вышедшими в пятницу данными о сокращении ВВП США второй квартал подряд, что означает наступление технической рецессии. В таких условиях высока вероятность снижения экономики не только в Штатах, но и в других странах с высоким потреблением сырья.

Во вторник рынки были в напряжении из-за перипетий вокруг прилёта Нэнси Пелоси в Тайвань и обострением в связи с этим отношений США и Китая. В этот день волатильность приносила и повышение котировок к 102,3 долл., и понижение до 98,5 долл. Но в результате цена открытия и закрытия практически совпали около сакраментального уровня 100 долларов.

Пребывание котировок в этой зоне связано, в основном, именно с рисками, дополнительно проявившимися в последние дни. Не стало исключением и открытие торгов в среду, отмечает Гойхман. Оно не принесло заметной динамики и отклонений от 100 долларов, несмотря даже на вышедшие ночью данные об увеличении запасов нефти в США на 2,2 млн барр. при сокращении их неделей раньше на 4 млн барр., по информации института API.

Во многом низкая динамика связана с ожиданием результатов заседания министров стран ОПЕК+. Эта встреча станет дебютной для нового генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который вступил в должность 1 августа. Но неожиданности не предполагаются, отмечает аналитик. Наблюдатели настроены на то, что коалиция подтвердит уровень увеличения добычи в сентябре. Тем не менее, нюансы и установки картеля важны для рынка, который может отреагировать непредсказуемо, если сочтёт вердикт в чем-то неожиданным. Позже в среду инвесторы обратят внимание на официальные данные о запасах в США от Минэнерго.

До конца недели очень важным может оказаться и отчёт о рынке труда в пятницу, добавляет Марк Гойхман. В зависимости от него ФРС США может корректировать свою кредитно-денежную политику, которая сильно воздействует и на нефтяные цены.