ООО «Сахалинская Энергия» — новый оператор проекта «Сахалин-2» — будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства, опубликованное на Официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что действующий глава филиала Sakhalin Energy, Андрей Олейников займет пост руководителя нового общества.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Согласно документу, на смену оператору реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов придет российское ООО.

Акционеры Sakhalin Energy в сжатые сроки должны согласиться на доли в новом российской структуре. В случае, если доля не будет востребована зарубежным партнером, она будет продана российскому юридическому лицу. Средства за свою долю иностранцы могут получить лишь после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Совладельцами Sakhalin Energy выступают «Газпром» (50% плюс 1 акция), британско-голландская Shell (27,5% минус 1 акция), а также японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).