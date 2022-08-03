Объем торгов иностранными бумагами на СПБ бирже упал на четверть

Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам июля составил $7,20 млрд, что на 27,04% меньше, чем в июне ($9,87 млрд) и на 77,06% меньше, чем в июле 2021 года ($31,38 млрд). Среднедневной объем торгов по этой группе инструментов за месяц уменьшился на 23,4%, до $0,36 млрд, говорится в сообщении биржи.

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«Количество активных счетов инвесторов в июле уменьшилось на 17,26% и составило 303,41 тыс. (366,71 тыс. в июне). Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,73 млн. Сделки в июле заключались с 1 681 наименованием акций и депозитарных расписок международных компаний», — добавили в пресс-службе СПБ Биржи.

Лидерами по обороту в июле стали акции Tesla (21,37% от общего объема торгов), Coinbase (8,26%), Alibaba (3,94%), Advanced Micro Devices (3,92%), NVIDIA (3,68%) и Apple(2,96%).

В СПБ бирже напомнили о запуске в июле торгов 12 ценными бумагами с листингом в Гонконге. Оборот торгов этими бумагами за месяц составил $19,85 млн. Инвесторы заключили 38,27 тыс. сделок с акциями таких компаний, более всего — с бумагами Alibaba (45,25%), Xiaomi (14,83%), Tencent (10,30%), JD.com (8,8%)и WH Group (4,17%).

Индекс SPB100, отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в июле вырос на 5,03%, показав значение 737,28 на закрытии торгов 29 июля.