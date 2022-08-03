Песков рассказал, о чем говорили Путин и Шредер в Москве

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выразил президенту РФ Владимиру Путину обеспокоенность в связи с началом энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Бывший канцлер, как и все думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, <...> обеспокоен также совсем нерадужными перспективами в этой области. Конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны», — цитирует Пескова агентство.

Представитель Кремля рассказал, что немецкий политик спросил у российского лидера, можно ли «совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая», ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»; при этом Песков отметил, что первым тему газопровода затронул не президент. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин в ответ заверил экс-канцлера, что технические возможности магистрали позволяют «моментально» задействовать ее для поставок газа в Европу.

Шредер не выражал желания становиться посредником в переговорах Москвы и Киева, рассказал также пресс-секретарь. Ранее экс-канцлер ФРГ говорил, что конфликт на Украине можно решить только переговорами, и призвал запустить «Северный поток-2».

«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили "Северный поток-2", то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», — пояснил в этом контексте Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что у него имеется запись беседы на случай, если «кто-то решит играть» с ее содержанием.

Герхард Шредер приехал в Москву в конце июля на несколько дней. Жена политика сообщала, что он находится не на отдыхе, а ведет переговоры по энергетическим вопросам. Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998-2005 годах.